Lokowanie produktu? Marki muszą zrozumieć kontekst

– Komunikacja z młodzieżą musi dziś odbywać się wszędzie tam, gdzie oni są w danej chwili, czyli anytime, anywhere, any device. Jako Viacom właśnie w ten sposób podchodzimy do kontaktu z naszymi grupami docelowymi. Tworzymy treści dedykowane poszczególnym markom – nie tylko jeśli chodzi o anteny telewizyjne, ale również dedykowane im kanały social media – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Monika Wysocka, wiceprezes ds. licencji, projektów niestandardowych i mediów cyfrowych w VIMN Polska.

Zmiana sposobu konsumpcji treści

Badanie, przeprowadzone w ubiegłym roku przez dom mediowy Mindshare Polska, pokazało, że już 83 proc. internautów w Polsce ogląda materiały wideo w internecie co najmniej raz w tygodniu, a 40 proc. – codziennie lub prawie codziennie. Na zmianę sposobu konsumpcji treści i modeli rozrywki wpłynęły platformy społecznościowe i telewizja internetowa, dzięki którym dostęp do wideo stał się szybszy i łatwiejszy, a wybrane materiały można oglądać na życzenie.

Kolejny czynnik to wpływ młodszych pokoleń: Generacji Y i Z, które nie zna świata sprzed ery internetu, smartfonów i Facebooka. Są nieustannie online, a ich cechą charakterystyczną jako konsumentów jest odporność na tradycyjny przekaz reklamowy. Polegają raczej na opiniach znajomych, influencerów i wzorcach z mediów społecznościowych.

– W dzisiejszych czasach słowo „telewizja” nie oznacza tylko i wyłącznie odbiornika telewizyjnego, ale przede wszystkim kontent wideo, który jest różnie konsumowany przez różne grupy demograficzne. Inaczej konsumują treści dzieciaki, inaczej generacja Y, a jeszcze inaczej dorośli. W związku z tym, chcąc efektywnie dotrzeć do każdej z tych grup, musimy dostosować się do kanału wideo, w którym konsumuje ona treści –wyjaśnia Monika Wysocka.

Opinia idoli

Na znaczeniu szybko zyskuje więc influencer marketing, czyli korzystanie do promocji osoby znane, blogerów i vlogerów zajmujących się daną branżą. Platformy łączące influencerów i marki notują co roku kilkudziesięcioprocentowy wzrost przychodów. Sprawdza się to w każdej branży – pozwala szybko zdobywać nowych klientów i dociera do bardzo szerokiej grupy odbiorców, zwłaszcza młodych. Warunkiem skutecznego influencer marketingu jest jednak odpowiedni dobór twórców do kampanii i ich wiarygodność.

– Marki, które współpracują z influencerami, często mają problem z kontekstem lokowania ich produktów, a konkretnie z brakiem tego kontekstu albo wręcz negatywną prezentacją. W FOLLOVERS opieramy przekaz marki na pewnego rodzaju wartościach, pasjach, wyzwaniach, przyjaźni, czyli osadzamy przekaz marki w przyjaznym środowisku – podkreśla Kamil Sokołowski z BrandBuddies.

Reality show

Viacom, globalna firma mediowa, która ma w swoim portfolio takie kanały telewizyjne jak Nickelodeon, MTV i MTV Music, VH1, Comedy Central, nawiązała właśnie partnerstwo z BrandBuddies, grupą zajmującą się influencer marketingiem, z którą współpracuje ponad 50 tys. twórców internetowych i 750 marek. Efektem jest projekt FOLLOVERS, który markom umożliwia dotarcie do młodych twórców. Z kolei influencerom pozwala na tworzenie kreatywnych treści z wykorzystaniem marek z portfolio Viacom.

– FOLLOVERS to reality show dla twórców, w którym podejmują się oni różnych ciekawych wyzwań i kreują nowe trendy. Nasza ekipa będzie uczyła się sztuki improwizacji, będzie projektowała własną markę modową, ale będą też włączali się w ważne akcje społeczne – podkreśla Kamil Sokołowski.

– Współpraca w projekcie FOLLOVERS opiera się na influencerach, twórcach, którzy są w bezpośredni sposób w kontakcie z młodymi ludźmi i są dla tej grupy wiarygodni. To umożliwia markom zwiększanie wiarygodności w kontaktach z tą grupą docelową – podkreśla Monika Wysocka.

Influencer marketing

Według danych przytaczanych w raporcie Whitepress („Influencer marketing – praktycznie”), w Polsce 53 proc. odbiorców blogów i vlogów przyznaje, że kupiło produkt pod ich wpływem. Blisko dwie trzecie (60 proc.) stałych odbiorców korzysta z nich, żeby robić świadome zakupy. Dla 72 proc. są one pierwszym źródłem informacji o produktach (ważniejszym niż opinie rodziny i znajomych). Z drugiej strony, prawie 1/3 Polaków przyznaje, że nie kieruje się klasyczną reklamą. Zdecydowana większość przed podjęciem decyzji zakupowej szuka informacji o produkcie bądź usłudze w internecie.

FOLLOVERS jest adresowany do młodych twórców internetowych o dużym potencjale związanych ze środowiskiem TikToka oraz Instagrama.

– Oficjalnym partnerem rekrutacji do projektu jest TikTok. To oznacza, że aby dołączyć do ekipy i dostać się do projektu FOLLOVERS, trzeba wypełnić formularz na stronie Follovers.pl oraz nagrać TikToka – mówi Kamil Sokołowski.

TikTok to aplikacja do krótkich formatów wideo, która mocno stawia na kreatywność. W tej chwili korzysta z niej w Polsce 2 mln użytkowników. Do tej pory miał opinię medium skierowanego głównie do młodych użytkowników, ale to powoli się zmienia i TikTok ma coraz bogatszą ofertę także dla osób pełnoletnich.

– Do tej pory TikTok kojarzył się z lip sync’ami i bitwami tanecznymi, w tej chwili znajdziemy tam zarówno treści komediowe, parentingowe, a nawet treści urodowe – mówi Kamil Sokołowski. – TikTok zmierza ku uniwersalności, bo chce być platformą dla jak najszerszej grupy odbiorców, dlatego też promuje bardzo różnorodne treści. Wyzwaniem dla mediów cyfrowych jest obecnie utrzymanie uwagi odbiorców. Jedną z dróg jest produkowanie krótszych treści, ale w większej intensywności. Wydaje się, że TikTok właśnie tą drogą zmierza.