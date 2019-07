Dawała kotu wódkę i rzuciła nim podczas transmisji. PETA domaga się wyciągnięcia konsekwencji

Jedna z najbardziej znanych streamerek na serwisu Twitch, czyli Natalia Mogollon używająca pseudonimu „Alinity Divine”, naraziła się internautom oraz organizacji PETA. Organizacja walcząca o prawa zwierząt zwróciła się do platformy streamingowej z żądaniem natychmiastowego usunięcia Alinity z serwisu. Chodzi o incydent, do którego doszło podczas transmisji prowadzoną przez Natalię Mogollon 18 lipca. Streamerka grając w Apex Legends, rzuciła swoim kotem, który wchodził jej na klawiaturę.

Wysyła niebezpieczny przekaz

PETA uważa, że Alinity „używa platformy do pokazywania znęcania się nad zwierzętami. Wysyła to niebezpieczny przekaz do osób, które oglądają jej transmisje. Koty to nie przedmioty, których można używać do przyciągnięcia nowych widzów” – dodaje PETA w swoim Twittcie.

To nie pierwszy przypadek, w którym streamerka naraziła się na krytykę. Jeden z użytkowników twittera, w odpowiedzi na post PETA wrzucił kolejny fragment transmisji, w którym Natalia Mogollon pozwala swojemu kotu spróbować wódki.

Streamerka przeprasza