Ukradła dane osobowe 106 milionów osób. Zatrzymano ją, bo przechwalała się tym w internecie

Firma finansowa Capital One padła ofiarą jednego z największych ataków hakerskich na instytucje finansowe ostatnich lat. W efekcie włamania na serwery, w niepowołane ręce trafiły dane osobowe ponad 106 milionów klientów firmy. Wśród nich były imiona, nazwiska i numery telefonów. Hakerom nie udało się zdobyć danych kart kredytowych.

106 milionów poszkodowanych

Firma Capital One, która dostarcza karty kredytowe dla banków, poinformowała, że w wyniku ataków, do sieci dostały się dane osobowe ponad 100 milionów jej amerykańskich klientów oraz około 6 mln osób z Kanady. W USA wyciekło także około 140 tys. numerów polis ubezpieczeniowych i 80 tys. numerów kont bankowych. W Kanadzie wyciekło ponad milion numerów polis.

W wyniku ataku, który możliwy był dzięki wykorzystaniu zidentyfikowanej już podatności systemu, w ręce hakerki trafiły także historie płatności, limity kredytowe i wyciągi z kont klientów banków współpracujących z Capital One.

Firma odpowiada

Capital One uważa, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby wykradzione dane mogły posłużyć do popełnienia innych przestępstw czy wyłudzeń. Zapowiedziała jednak, że będzie kontynuowała badanie sprawy. Firma poinformuje wszystkie osoby, których dane zostały wykradzione i zaoferuje im darmowe monitorowanie finansów i zabezpieczenie prywatności.

– Jestem bardzo zadowolony, że haker został zatrzymany, ale jednocześnie głęboko zmartwiony faktem, że do ataku w ogóle doszło –powiedział BBC Richard Fairbank, Prezes Capital One. – Przepraszam wszystkich, którzy ze zrozumiałych przyczyn są zmartwieni zajściem. Jestem zdeterminowany, aby to naprawić. – dodał.

Hakerka zatrzymana

Departament Sprawiedliwości USA potwierdził, że aresztował byłą pracowniczkę firmy technologicznej z Seattle, która jest powiązana z atakiem. 33-letnia Paige Thompson została zatrzymana po tym, jak przechwalała się swoim osiągnięciem na jednym z forów internetowych. Kobiecie grozi pięć lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 250 tys. dolarów.