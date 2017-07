„Wprost” nagrodził najlepszych w sektorze bankowym

Portfelem "Wprost" w kategorii "Bezpieczeństwo" nagrodzony został PKO Bank Polski. ING Bank Śląski otrzymał nagrodę w kategorii "Zaufanie". NASK został nagrodzony za nowoczesny system zabezpieczeń. Za Nowoczesne Konto Osobiste wyróżniono Euro Bank S.A., za najlepszy leasing oferowany na rynku BZ WBK Leasing S.A., za Obsługę Posprzedażową Provident Polska S.A., za "Kompleksową Obsługę" Getin Noble Bank S.A., a za Jakość Obsługi Bank Zachodni WBK.

Portfel „Wprost” to nagroda wyrosła z najlepszych tradycji tygodnika „Wprost”, który już w 2005 r. wręczał „Portfele Roku” za najlepsze oferty i produkty finansowe na polskim rynku. Laureaci są wyłaniania na podstawie analizy, w której oceniane są m.in. rozpoznawalność marki, dopasowanie oferty do potrzeb rynkowych, przejrzystość oferty dla klienta, opłaty i prowizje, jakość obsługi klienta, polityka lojalnościowa oraz lojalność i zaufanie klientów.

Galę Portfel „Wprost” 2017 poprzedził „Poranek z finansami”. W trakcie trzech debat prowadzonych przez dziennikarzy tygodnika „Wprost” i magazynu Business Gate poruszano m.in. temat przyszłości bezgotówkowych instrumentów płatniczych, pośrednictwa finansowego oraz produktów i usług wspierających prowadzenie firmy.

W tym roku laureaci Portfeli „Wprost” zostali wyłonieni na podstawie autorskiej metodologii łączącej sondaż z wiedzą i doświadczeniem redaktorów tygodnika „Wprost” oraz oceną ekspertów i analityków. Ponadto w ocenie uwzględniono przesłane do redakcji ankiety i prezentacje usług oraz analizę ogólnodostępnych badań i rankingów. Pod uwagę wzięto również otrzymywane przez poszczególne instytucje nagrody.

Partnerami gali Portfel „Wprost” 2017 są Asseco, Kronospan oraz NASK SA. Partnerami „Poranka z finansami” były Poczta Polska, BZ WBK Leasing oraz Open Finance. Projekt medialnie wspierają PMPG Polskie Media, inwestorzy.tv, Wprost Biznes i Business Gate.