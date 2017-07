Michał M. Lisiecki został prezesem PMPG Polskie Media na kolejną kadencję

"Przedmiotowa uchwała obowiązuje od chwili podjęcia" – czytamy w komunikacie.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.

Michał M. Lisiecki jest wydawcą, menadżerem, przedsiębiorcą, ekspertem rynku mediów i komunikacji marketingowej. Miał 17 lat, gdy założył swoją pierwszą firmę. Na studiach wyjechał do Wielkiej Brytanii. Do rodzinnego Szczecina wrócił z dwudziestoma tysiącami złotych oraz inspiracjami z dwóch biografii – Richarda Bransona, który budowę swojego imperium rozpoczął od wydawania magazynu studenckiego, oraz Ruperta Murdocha. W 1997 r. postanowił wydawać własną gazetę. Rok później wyszedł pierwszy numer magazynu studenckiego, od którego zaczęła się historia Platformy Mediowej Point Group, poprzedniczki PMPG Polskie Media.

Pod koniec 2009 r. PMPG kupiła 80 proc. udziałów w AWR WPROST. Michał M. Lisiecki jest członkiem Klubu Polskiej Rady Biznesu, prestiżowej międzynarodowej YPO (Young Presidents Organization) i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jest również jednym z fundatorów Memoriału Wolnego Słowa.