Polsko-Amerykański Szczyt Przywództwa: Polska Strefa Inwestycji pod patronatem Prezydenta RP

To będzie najważniejsze wydarzenie w polsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych w 2018 r. i pierwsza taka inicjatywa łącząca relacje polityczne i gospodarcze pomiędzy obydwoma państwami. Prezydent nie tylko objął patronatem konferencję, ale zdecydował o przekazaniu organizatorom specjalnego dyplomu ustanowionego w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

„Organizowane przez Państwa forum przedsiębiorców, polityków oraz przedstawicieli mediów będzie doskonałą okazją do omówienia i wzmocnienia polsko-amerykańskich relacji gospodarczych” – napisano w piśmie adresowanym do przewodniczącego Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego Szczytu.

Wśród potwierdzonych gości honorowych #PALS są m.in. wicemarszałek senatu Adam Bielan, senator Anna Maria Anders, ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczek, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Paweł Soloch, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ze strony amerykańskiej zaproszeni zostali przedstawiciele administracji Prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz sam prezydent Donald Trump.

Program forum obejmuje między innymi otwierające wystąpienia VIP-ów, 9 sesji w formacie business mixer, 2 sesje panelowe, 3 sesje wieczorne, galę wręczenia nagród oraz ekskluzywne spotkanie VIP i dodatkowe atrakcje. Merytoryczny program konferencji poświęcony jest w szczególności zagadnieniom energetyki, transferu wiedzy i technologii oraz bezpieczeństwu strategicznemu.

Zwieńczeniem #PALS będzie 46. edycja dorocznego Polsko-Amerykańskiego Balu w Eden Roc pt. „100 years of Poland’s Independence and Centuries of Polish – American Relations”.

Specjalna ekskluzywna sesja VIP Szczytu odbędzie się w Mar-a-Lago, nazywanym przez Donalda Trumpa „Zimowym Białym Domem”.

W honorowej radzie programowej Polsko-Amerykańskiego Szczytu Przywództwa: Polska Strefa Inwestycji zasiadają m.in. (alfabetycznie) Rafał Antczak (wiceprezes PKO BP), Ian Brzezinski (ekspert ds. polityki zagranicznej i obronności), Rita Cosby (dziennikarka), Jonny Daniels (prezes Fundacji From The Depths), Paweł Dobrowolski (ekonomista), Jadwiga Emilewicz (wiceminister rozwoju), George Friedman (przewodniczący i założyciel Geopolitical Futures), Marta Gajęcka (wiceprezes spółki PGE Energia Odnawialna), Maciej Golubiewski (konsul generalny RP w Nowym Jorku), Tadeusz Kościński (wiceminister rozwoju), Paweł Lisicki (redaktor naczelny „Do Rzeczy”), prof. Piotr Moncarz (Uniwersytet Stanforda), Jacek Pochłopień (redaktor naczelny „Wprost”), Andrzej Sadowski (Centrum im. Adama Smitha), Matthew Tyrmand (publicysta). W Radzie Honorowej zasiadać będzie blisko 100 osób z Polski i USA.

Partnerami strategicznymi Polsko-Amerykańskiego Szczytu Przywództwa: Polska Strefa Inwestycji są Grupa LOTOS oraz KGHM Polska Miedź. Partnerami wydarzenia są TAURON, ENEA, PHN oraz Supra Brokers. Partnerami programowymi i merytorycznymi #PALS są Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu (Grupa PFR). Wydarzenie jest również objęte patronatem The American Institute of Polish Culture. Patronat medialny nad konferencją objęły Telewizja Polska, TV Polonia, tygodniki „Wprost” i „Do Rzeczy”, miesięcznik „Historia Do Rzeczy”, serwisy Wprost.pl i DoRzeczy.pl, telewizja Inwestorzy.tv oraz polonijny „Nowy Dziennik”. Organizatorem wydarzenia jest PMPG Polskie Media, Round Table Mixer (RTMx) oraz Europejskie Centrum Innowacyjnej Myśli Publicznej.

Szczegóły wydarzenia i informacje dotyczące uczestnictwa w konferencji są dostępne na stronie: https://rtmx.pl/polish-american-leadership-summit