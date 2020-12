Zmiany w PMPG Polskie Media. Nowa prezes zarządu oraz wiceprezes zarządu ds. finansowych

Od czasu ogłoszenia globalnej pandemii COVID-19, transformacja cyfrowa dla wielu firm – a często całych branż – stała się kwestią ich rynkowego być albo nie być. Również dla naszej spółki obecna sytuacja okazała się bodźcem do znacznie przyśpieszonego procesu digitalizacji. Decyzja Rady Nadzorczej o powołaniu Ilony Weiss na stanowisko prezesa zarządu jest związana z przyjętą na początku roku strategią, której celem jest transformacja cyfrowa GK PMPG Polskie Media.

Jak wiele innych firm, które podjęły podobne wyzwanie w dobie pandemii, jesteśmy nadal na początku tego procesu. Potrzebujemy wdrożyć innowacyjne (inteligentne) technologie i rozwiązania biznesowe. Zdając sobie sprawę, że konkurencyjność przedsiębiorstw leży dziś w obszarze sprawnie działających systemów IT zaprosiliśmy do współpracy doświadczonego partnera technologicznego. Z osobą nowej prezes zyskujemy cyfrowe doświadczenie, które wzmocni naszą markę poprzez integrację innowacyjnych technologii i usług, co doprowadzi do wypracowania przewagi konkurencyjnej, wydajności operacyjnej, a w konsekwencji rozpoznawalności naszej firmy i marek na świecie.

Spółki mediowe stają się dziś spółkami technologicznymi

– Zmiana dzieje się teraz – pod wpływem cyfryzacji rynek mediów znajduje się w przełomowym momencie. Cieszę się, że będę mogła z pozycji prezesa zarządu PMPG Polskie Media S.A. przeprowadzić holding działający na rynku tradycyjnych i nowych mediów przez proces zmian technologicznych i wyzwań ery cyfrowej. Spółki mediowe stają się dziś spółkami technologicznymi. O ile publikacje wytwarzane są w formie tradycyjnej, o tyle w modelu dystrybucji prasy nastąpiła radykalna zmiana – stanie się ona w najbliższych latach całkowicie cyfrowa i kluczowa w sposobie interakcji Czytelnika z treścią. Dołączam do zespołu PMPG, spółki, która tak odważnie i stanowczo postawiła na cyfryzację. W moim odczuciu jej dodatkowym atutem jest jej transparentność jako podmiotu notowanego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także siła marki i posiadanych brandów oraz jakość tworzonych treści, co przy właściwej strategii czyni ją podmiotem jeszcze bardziej atrakcyjnym w oczach przyszłych Inwestorów i Akcjonariuszy – mówi Ilona Weiss.

– Nowa prezes zarządu przez ostatnie trzydzieści lat piastowała wysokie funkcje zarządcze w spółkach technologicznych. Jest przedsiębiorczym i zorientowanym na wyniki liderem, posiadającym wyczucie biznesowe i zdolność do przekształcania działalności i napędzania wzrostu na różnych rynkach, na co wskazuje wiele zrealizowanych przez nią z sukcesem projektów. Przekonałem się o tym osobiście przy wspólnej pracy z Uniwersytetem Stanforda i UPTC w Kalifornii. Od kilku miesięcy Ilona Weiss współpracuje z Zespołem PMPG w roli konsultanta, aktywnie uczestnicząc w rozpoczętej przez spółkę transformacji cyfrowej. Świat stał się dziś szybki i cyfrowy – tym samym cieszę się, że możemy wspólnie czerpać z międzynarodowego doświadczenia Ilony Weiss w naszych strukturach od teraz jako prezesa. Kompetencje jakie zdobyła współpracując z liderami technologicznymi w Europie, USA czy w Azji, mają kluczowe znaczenie dla poszerzenia zasięgu naszej firmy poprzez nowe, innowacyjne kanały dystrybucji i partnerstwa a także budowania naszej pozycji i globalnych ambicji. Osobiście, nie mogę się doczekać współpracy w realizacji naszych inicjatyw rozwojowych z tak doświadczonym menedżerem, w którym będę miał wsparcie – komentuje Michał M. Lisiecki – założyciel i większościowy akcjonariusz spółki.

Jolanta Kloc wiceprezesem zarządu ds. finansowych PMPG Polskie Media

Jolanta Kloc dołączyła do PMPG Polskie Media S.A. we wrześniu 2020 r., obejmując stanowisko dyrektora finansowego. Jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem na wyższych stanowiskach kierowniczych m.in. członka rady nadzorczej, wiceprezesa zarządu ds. finansowych, dyrektora finansowego, głównej księgowej, głównego specjalisty ds. księgowości. Brała udział w licznych projektach restrukturyzacji firm m.in. organizacyjnej i finansowej. Posiada praktyczny i teoretyczny warsztat z zakresu zarządzania organizacją, w szczególności zarządzania finansami.

– Jako członka rady nadzorczej, a jeszcze bardziej jako znaczącego akcjonariusza PMPG Polskie Media S.A., cieszy mnie fakt, iż spółka zapraszając kilka miesięcy temu do współpracy doświadczonego dyrektora finansowego dziś zyskuje w osobie Jolanty Kloc partnera, który może odegrać decydującą rolę w strategicznym zarządzaniu finansami firmy, wsparciu biznesu a także w procesie transformacji przedsiębiorstwa. Dziękując za podjęcie wyzwania i przyjęcie propozycji objęcia funkcji wiceprezesa ds. finansowych dodam, iż kompetencje, doświadczenie i osobowość nowej wiceprezes są dla mnie gwarantem stworzenia i utrzymania wysokiej jakości kontaktów spółki z akcjonariuszami, analitykami oraz dziennikarzami finansowymi. Wierzę, że „komunikacja finansowa” na rzetelnym poziomie, zarówno w zakresie raportowania, jak i bieżącej działalności biznesowej ma szansę w sposób znaczący wpłynąć na poprawę wyceny giełdowej jednej z najatrakcyjniejszych wskaźnikowo spółek warszawskiej giełdy – mówi Michał M. Lisiecki, założyciel i większościowy akcjonariusz spółki.

„Liczę na owocną współpracę z interesariuszami spółki”

– Kierując się zasadami współpracy opartej na rzetelności i odpowiedzialności biznesowej, a także wiedzą o kondycji finansowej spółki, którą nabyłam przez ostatnie trzy miesiące jako dyrektor finansowy, przyjęłam propozycję objęcia funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych. Firmę – jej organizację, zespół i kierownictwo poszczególnych podmiotów – oceniam jako posiadającą atrakcyjny potencjał rozwoju. Liczę na owocną współpracę z interesariuszami spółki, w tym audytorami, instytucjami finansowymi czy podmiotami i inwestorami zaangażowanymi w rynek kapitałowy. Cieszy mnie fakt, że Pani Ilona Weiss – obejmująca funkcję prezes zarządu spółki – poza imponującym doświadczeniem w dziedzinie nowych technologii, posiada wszechstronne doświadczenie finansowe, w tym pełnienie funkcji CFO. Dla akcjonariuszy to dobre wieści, a dla mnie perspektywa rzetelnej współpracy” – dodaje Jolanta Kloc.