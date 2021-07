„Wprost” ponownie liderem cytowalności. Jesteśmy najbardziej opiniotwórczym tygodnikiem

„Wprost” wyprzedził po raz kolejny tygodnik Sieci i Politykę i zajął pierwsze miejsce w czerwcowym rankingu cytowalności, przygotowanym przez Instytut Monitorowania Mediów. To kolejny miesiąc, gdy pozostajemy na czele zestawienia najbardziej opiniotwórczych tygodników i dwutygodników.

W czerwcu „Wprost” cytowany był w innych mediach 430 razy. Na drugim miejscu uplasowały się Sieci z wynikiem 359 cytowań, a na najniższym stopniu podium była Polityka (281 wzmianek), która zaliczyła największy wzrost. Awansowała aż o pięć pozycji.

– To pokazuje, że bardziej liczy się moc marki i jakość tekstów, niż forma dotarcia do Czytelnika i medialnego rynku – komentuje Robert Feluś, redaktor naczelny „Wprost”.

„Wprost” w internecie

30 marca 2020 roku ukazało się ostatnie drukowane wydanie tygodnia „Wprost”. Od kwietnia zeszłego roku ukazuje się on wyłącznie w formie cyfrowej, ale ciągle pozostaje w czołówce rankingu cytowalności. 8 maja 2020 r. ukazał się zerowy numer eWprost. Od tego dnia w każdy piątek o godzinie 15:00 subskrybenci treści premium otrzymują elektroniczne wydanie tygodnika w nowej, przystosowanej do urządzeń mobilnych szacie. Zapraszamy do skorzystania z naszej prenumeraty.

