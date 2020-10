Przyjazd z tych miejsc oznacza kwarantannę. Pięć polskich województw trafiło do niemieckiego spisu

Polska wciąż nie znalazła się na liście krajów z grupy ryzyka, tworzonej przez berliński Instytut im. Roberta Kocha. Do spisu trafiło jednak kilka naszych województw: pomorskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie i świętokrzyskie. Oznacza to, że osoby podróżujące z tych terenów po wjeździe do Niemiec będą zobowiązane do zrobienia testu na obecność koronawirusa lub udanie się na kwarantannę.

Niemcy. Polskie województwa na liście ryzyka

Informację na temat nowych regionów ryzyka podał korespondent Polsat news, Tomasz Lejman. Według posiadanych przez niego informacji, te same zasady będą dotyczyły włoskich regionów: Kampanii i Ligurii, ośmiu szwajcarskich kantonów, w tym Genewy, Zurychu, Vaud i Fryburga, a w Wielkiej Brytanii East Midlands i West Midlands.

Do tego dochodzi region Oesterbotten w Finlandii i szwedzkie Jaemtland, Sztokholm, Uppsala oraz Oerebro). Jeżeli chodzi o całe kraje, to na liście znajdują się obecnie Holandia, Francja i Słowacja. Zmiany wejdą w życie 17 października.

W ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech potwierdzono 6 638 nowych przypadków koronawirusa. W tym czasie zmarły też 33 osoby.