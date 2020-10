Ponad milion zachorowań na COVID-19 w Hiszpanii. Rekord zakażeń w Niemczech i Czechach

Koronawirus w Hiszpanii

Hiszpania jest pierwszym krajem zachodnioeuropejskim, w którym liczba zakażeń koronawirusem od początku epidemii przekroczyła milion - podało w środę ministerstwo zdrowia. Liczba wykrytych infekcji wzrosła tam w ciągu ostatniej doby o 16 973, do 1 005 295. Jak poinformowało w środę ministerstwo zdrowia Hiszpanii, podczas ostatniej doby zmarło 156 osób z COVID-19; łączna liczba zgonów to 34 366. Zdaniem ekspertów rzeczywiste liczby zakażeń i zgonów są prawdopodobnie o wiele wyższe od podawanych ze względu m.in. na niedostateczną w ich opinii liczbę wykonywanych testów na obecność koronawirusa oraz infekcje bezobjawowe.

Koronawirus w Czechach

W środę minister zdrowia Czech poinformował, że w kraju zamknięte zostaną wszystkie sklepy - z wyjątkiem sklepów sprzedających żywność i inne podstawowe produkty - oraz placówki świadczące usługi. Lockdown potrwa do 3 listopada. Decyzja jest efektem rekordowych przyrostów zakażeń, które są notowane w kraju od kilku tygodni. W ciągu ostatnich ośmiu dni pozytywny wynik daje w Czechach regularnie co czwarty test. W ciągu minionej doby w kraju odnotowano rekordową liczbę blisko 15 tysięcy nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem.

Koronawirus w Niemczech

Po raz pierwszy od początku pandemii liczba nowych przypadków koronawirusa w ciągu doby wzrosła w Niemczech o ponad 10 tys. i wyniosła 11 287. Kolejnych 30 osób zmarło - poinformował w czwartek rano Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI). Koronawirusa potwierdzono m.in. ministra zdrowia Jensa Spahna. Łączna liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła do 392 049 a ofiar śmiertelnych do 9905. Największy wzrost nowych przypadków koronawirusa notowany jest w Berlinie, Bremie i Hamburgu. Wyższe od średniej liczby zakażeń są także w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Hesji.

Koronawirus w Niemczech - będą nowe obostrzenia?

Władze ostrzegły, że jeśli tendencja ta będzie się utrzymywać to mogą okazać się konieczne dodatkowe obostrzenia, a zwłaszcza bezwzględne przestrzeganie dystansu społecznego. By ograniczyć szerzenie się koronawirusa, Senat (rząd krajowy) Berlina rozszerzył we wtorek obowiązek noszenia maseczek, które trzeba będzie teraz zakładać również na weekendowych jarmarkach, w niektórych ulicznych pasażach handlowych i w kolejkach, o ile w takich przypadkach nie da się utrzymać minimalnego dystansu 1,5 metra.

