Europa walczy z pandemią. Czechom pomaga NATO, we Francji liczba zakażeń podwojona

Premier Francji Jean Castex poinformował w czwartek na konferencji prasowej o wprowadzeniu godziny policyjnej od godz. 6 do 21 w kolejnych 38 francuskich departamentach i Polinezji Francuskiej. – Sytuacja epidemiczna kraju znacząco się pogarsza. Czekają nas trudne tygodnie – powiedział Castex. Dodał, że według prognoz służb medycznych zarówno liczba zakażonych koronawirusem, jak i ofiar śmiertelnych COVID-19 znacznie wzrośnie w listopadzie.

Godzina policyjna w 38 kolejnych francuskich departamentach i będącej terytorium zamorskim Polinezji Francuskiej zacznie obowiązywać od północy z piątku na sobotę przez sześć tygodni. Tym ograniczeniem zostanie objętych w sumie 54 departamentów zamieszkiwanych przez 46 mln obywateli Francji.

Koronawirus we Francji. Rząd w Paryżu chce wydłużyć stan zagrożenia zdrowia

Na konferencji poinformowano również, że w ciągu ostatniego tygodnia we Francji liczba infekcji wzrosła o 40 proc., odnotowano ich 251 na 100 tys. osób. W ciągu ostatnich 15 dni liczba zakażeń się podwoiła.

Od 15 do 20 proc. pacjentów na oddziałach intensywnej terapii ma poniżej 40 lat, a połowa leczonych tam chorych ma mniej niż 60 lat. Francuskie władze, jak zapowiadał już w środę rzecznik Gabriel Attal, chcą również przedłużyć stan zagrożenia zdrowia do 16 lutego włącznie. W weekend będzie nad tym debatowało Zgromadzenie Narodowe, po czym ustawa zostanie przesłana do Senatu.

Rząd Czech w czwartek zgodził się, by w związku z epidemią koronawirusa do kraju przyjechało do 300 wojskowych lekarzy z krajów NATO i Unii Europejskiej. Zgodnie z konstytucją zgodę musi jeszcze wyrazić parlament. Ponadto Czechy mają otrzymać z NATO i UE kilkadziesiąt respiratorów.

W czwartek czeski minister obrony Lubomir Metnar poinformował, że pod koniec przyszłego tygodnia do Czech przyjedzie grupa 28 medyków z amerykańskiej Gwardii Narodowej ze stanów Teksas i Nebraska. Są to lekarze pierwszego kontaktu, mający doświadczenie w leczeniu zakażeń koronawirusem.

Metnar przekazał, że trwają rozmowy o udziale w powstrzymywaniu epidemii przez żołnierzy z Niemiec. Minister obrony spodziewa się także pozytywnej reakcji z innych państw i zapowiedział, że w piątek powinna zapaść decyzja o przekazaniu z zapasów Sojuszu 60 respiratorów. 30 takich urządzeń Czechy mają dostać od Komisji Europejskiej.