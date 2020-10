Tajne wesele. W ukryciu bawiło się… 250 gości

Do zdarzenia doszło w południowo-wschodnim Londynie. Organizatorzy starali się ukryć imprezę, zasłaniając okna w budynku. Zaniepokojeni sąsiedzi wezwali jednak policję – czytamy.

Jak podaje „The Independent”, kiedy policja weszła do środka okazało się, że na miejscu bawi się ok. 250 osób. To zdecydowanie więcej niż przewidują brytyjskie restrykcje antycovidowe. Zgodnie z przepisami, na uroczystościach weselnych w tym kraju może się bawić maksymalnie 15 osób.

Zabawę zakończyła policyjna interwencja, a weselnicy musieli rozejść się do domów. Organizatorzy dostali z kolei mandaty.

Cytowany przez brytyjski dziennik policjant wskazywał, że podczas wesela nie tylko drastycznie złamano limit gości, ale także nie przestrzegano żadnych zasad sanitarnych i nie zachowano stosownych odległości między bawiącymi się wspólnie weselnikami.

„The Independent” przypomina, że zdarzenie w Londynie nie jest pierwszym tego typu. Kilkanaście dni temu funkcjonariusze przerwali wesele w zachodnim Londynie, na którym bawiło się ponad 100 gości. Organizatorzy otrzymali wówczas 10 tys. funtów kary.

