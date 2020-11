Oburzenie po słowach polityka. „Większość zmarłych na COVID-19 to nie były osoby niezbędne”

„Podczas gdy nasz ból wywołuje każda ofiara COVID-19, musimy wziąć pod uwagę te dane: tylko wczoraj wśród 25 zmarłych w Ligurii 22 to byli pacjenci w bardzo zaawansowanym wieku; osoby w większości na emeryturze, które nie są niezbędne dla wysiłku produkcyjnego kraju, ale które trzeba jednak chronić” – napisał szef władz regionu Liguria Giovanni Toti na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Słowa te przyjęto z oburzeniem i niedowierzaniem. „Powiedzcie mi, że to nieprawda” – tak zareagował na tę wypowiedź znany wirusolog profesor Roberto Burioni. Politycy wielu opcji żądają, by szef władz regionalnych przeprosił osoby starsze. Jego słowa uznano za niemoralne. W następnym tweecie Giovani Toti podkreślił, że jego słowa zostały źle zrozumiane, bo były elementem szerszej refleksji. „Nasi seniorzy są najbardziej dotknięci przez wirusa, to osoby głównie na emeryturze, które mogą więcej pozostawać w domu i być bardziej chronione” – stwierdził lokalny polityk z Genui.

Koronawirus we Włoszech

Włochy są jednym z najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa krajów w Europie. Do tej pory odnotowano tam ponad 679 tysięcy przypadków zakażenia oraz ponad 38 tysięcy zgonów związanych z COVID-19. Minionej doby włoski resort zdrowia przekazał, że przeprowadzone testy wykazały obecność koronawirusa u ponad 31 tys. kolejnych osób. Z powodu COVID-19 zmarło 297 kolejnych osób.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

