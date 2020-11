544 ofiary COVID-19 we Włoszech. Wśród zmarłych krewny papieża Franciszka

W szpitalu koło Turynu na północy Włoch zmarł w sobotę na COVID-19 kuzyn papieża Franciszka – podały miejscowe media. Oscar Perino, który pochodził z rodzinnych stron ojca papieża w Piemoncie, miał 68 lat. Krewny Franciszka, z zawodu handlowiec, zmarł w szpitalu w Chivasso, gdzie przebywał przez miesiąc po zakażeniu koronawirusem.

Oscar Perino był kuzynem czwartego stopnia Jorge Bergoglio. Prababcia Perino była kuzynką babci przyszłego papieża. Obie mieszkały w miejscowości Cabella Ligure koło Alessandrii w Piemoncie. Półtora roku temu Perino spotkał się z papieżem na prywatnej audiencji.

Franciszek jest synem włoskich imigrantów, którzy wyjechali do Argentyny.

Koronawirus we Włoszech. Zakaził się co 60. obywatel

544 osoby zmarły tej doby we Włoszech na COVID-19, potwierdzono 37255 nowych zakażeń koronawirusem – poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. W ciągu jednego dnia wykonano 227 tys. testów. Bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 44683.

Koronawirusa wykryto dotychczas u ponad 1,1 mln mieszkańców Włoch, co oznacza, że zakaziła się co 60. osoba w tym kraju. Obecnie zakażonych jest co najmniej 688 tys. osób, wyzdrowiało 411 tys. Liczba hospitalizowanych pacjentów wzrosła od piątku o 484, do ponad 31 tys. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa około 3300 najciężej chorych. Przybyło ich jednego dnia 76.

Najwięcej nowych zakażeń przybywa nadal w Lombardii. Od piątku zanotowano ponad 8 tys. kolejnych.

Od niedzieli regiony Toskania i Kampania będą czerwonymi strefami najwyższego ryzyka zakażeń, gdzie obowiązywać będzie najwięcej restrykcji. Dołączą do Lombardii, Piemontu, Kalabrii i Doliny Aosty.