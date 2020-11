Badacze ustalili, że koronawirus występował we Włoszech już we wrześniu 2019 r.

Koronawirus krążył we Włoszech już we wrześniu zeszłego roku, a zatem znacznie wcześniej, niż dotąd sądzono – wynika z badań naukowców z Instytutu Onkologicznego w Mediolanie i uniwersytetu w Sienie. Analizowali oni rezultaty badań chorych na raka płuc.

Badacze przedstawili swoje ustalenia w publikacji na łamach specjalistycznego pisma „Tumori Journal”, poświęconego różnym aspektom leczenia nowotworów.

Badacze z Włoch: Przeciwciała nowego koronawirusa u osób badanych we wrześniu 2019

Naukowcy przeanalizowali wyniki badań 959 osób chorych na raka płuc, przeprowadzonych między wrześniem 2019 a marcem tego roku. U 11 proc. z nich stwierdzono przeciwciała nowego koronawirusa, co oznacza, że przeszli zakażenie.

Z tej grupy 14 proc. osób miało te przeciwciała już we wrześniu, a 30 proc. – w drugim tygodniu lutego, to jest zanim wykryto pierwsze zakażenie, do jakiego doszło we Włoszech. Nastąpiło to 20 lutego.

Najwięcej takich wczesnych przypadków, ponad 53 proc. potwierdzonych zostało w Lombardii.