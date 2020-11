USA: 45-latek zmarł po 154 dniach walki z COVID-19. Miał w tym czasie kilka „nawrotów” choroby

45-latek z USA przechodził zakażenie koronawirusem przez 154 dni – w tym czasie doszło do kilku bardziej intensywnych „nawrotów” choroby. Po długiej i ciężkiej walce mężczyzna zmarł. Przypadek skomplikowanej ewolucji wirusa opisuje na swoich łamach czasopismo medyczne „The New England Journal of Medicine”. Sprawie przygląda się także „Daily Mail”.

Jak czytamy, COVID-19 nie był jedynym schorzeniem, z jakim musiał sobie radzić pacjent. 45-latek miał również ciężką chorobę autoimmunologiczną – APS. Zespół antyfosfolipidowy to choroba tkanki łącznej, charakteryzująca się współwystępowaniem zakrzepicy naczyniowej. Stan zdrowia mężczyzny pogorszył się drastycznie, kiedy zakaził się on koronawirusem. Jak przypominają lekarze, z uwagi na schorzenie 45-latka i przyjmowane przez niego leki, był on w grupie charakteryzującej się najcięższym przechodzeniem COVID-19. „Daily Mail” precyzuje, że medycy obserwowali błyskawiczną mutację koronawirusa w organizmie pacjenta. Lekarze: Kilka „nawrotów” choroby, błyskawiczna mutacja wirusa Medycy szczegółowo opisali sposób, w jaki leczyli pacjenta. Jak dowiadujemy się z opracowania, pacjent leczony był aż 154 dni. W tym czasie dochodziło jednak do kilku „nawrotów” choroby. Pacjent poddawany był leczeniu remdesivirem i gdy jego stan się poprawiał był wypisywany ze szpitala. Po krótkim czasie znów jednak wracał, skarżąc się na zupełnie nowe objawy, niż poprzednio. Jak się okazało, koronawirus niebezpiecznie szybko mutował, uodparniając się na stosowane przez medyków leczenie. Lekarze wskazują, że to już kolejny przypadek, kiedy koronawirus uodparnia się na działanie leków i przybiera coraz bardziej agresywną postać. Po trwającej ponad pięć miesięcy chorobie, 45-latek zmarł. Czytaj też:

Utrata węchu i smaku w COVID-19. Skąd bierze się ten objaw?