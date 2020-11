Trumnę biskupa wnoszono w kombinezonach. Chwilę później całowało ją dziecko, z pomocą księdza

Spore oburzenie wywołało w mediach społecznościowych zachowanie prawosławnego księdza, który podczas pogrzebu podniósł dziecko, by pocałowało trumnę z ciałem arcybiskupa. Po chwili on sam zdjął maskę, by również ucałować sarkofag.

Najpierw trumnę ze zmarłym arcybiskupem do kościoła w Lagadas koło Salonik wnosiło pięciu mężczyzn, od stóp do głów ubranych w kombinezony mające zabezpieczać ich przed koronawirusem. W bezpiecznej odległości asystowali im prawosławni duchowni. Wszystko zgodnie z wprowadzonymi na czas pandemii koronawirusa obostrzeniami i rekomendacjami. Cała powyższa scena wydaje się jednak nieporozumieniem, kiedy ogląda się dalszy przebieg uroczystości pogrzebowych. Jeden z duchownych podnosi małego chłopca, który przy jego pomocy składa pocałunek na wieku trumny. Za chwilę ksiądz także całuje sarkofag, zdejmując przy tym maseczkę. facebook Pogrzeb zmarłego na COVID-19 Zmarły żegnany w Lagadas to 62-letni arcybiskup Ioannis, który zmarł na COVID-19 w niedzielę 15 listopada. Pogrzeb odbywał się w poniedziałek 16 listopada. Daily Mail przypomina, że przed śmiercią ten sam kapłan umniejszał zagrożenie wynikające z pandemii i optował za dotychczasowym sposobem udzielania komunii pod postacią chleba i wina. Czytaj też:

