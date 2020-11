ONZ: 5G i fałszywa pandemia. Jak przestępcy i ekstremiści wykorzystują koronawirusa?

– Terroryści, brutalni ekstremiści i zorganizowane grupy przestępcze próbują wykorzystać pandemię koronawirusa, aby rozszerzyć swoją działalność i zagrozić skuteczności oraz wiarygodności środków zaradczych stosowanych przez rządy – podkreśliła Antonia Marie De Meo, dyrektor Międzyregionalnego Instytutu Badań nad Przestępczością i Wymiarem Sprawiedliwości ONZ (UNICRI).

De Meo, która jest autorką wprowadzenia do ogłoszonego w środę raportu "Powstrzymaj wirusa dezinformacji", nie kryła obaw w związku z wykorzystywaniem przez przestępców do ich procederu mediów społecznościowych. – Niepokojące jest również to, że niektóre terrorystyczne i brutalne grupy ekstremistyczne próbowały nadużywać mediów społecznościowych w celu podżegania potencjalnych terrorystów do celowego rozprzestrzeniania COVID-19 i stosowania go jako improwizowanej formy broni biologicznej – akcentowała szefowa UNICRI.

Koronawirus a inspirowanie terroryzmu

W opinii ekspertów media społecznościowe mogą być wykorzystywane do "inspirowania terroryzmu" jak i motywowania radykalnych terrorystów do wszczęcia ataków. „Są przypadki, kiedy prawicowe grupy ekstremistyczne wyraźnie zwracały się swoich zwolenników o rozprzestrzenianie wirusa wśród lokalnych mniejszości poprzez kaszel lub odwiedzanie miejsc, w których gromadzą się mniejszości religijne lub rasowe” – głosi opracowanie UNICRI.

Za przykład "inspirowanego terroryzmu" raport traktuje sprawę neonazisty Timothy Wilsona udzielającego się na platformie mediów społecznościowych "Telegram". Planował on zdetonować bombę w szpitalu zajmującym się pacjentami z koronawirusem w Kansas City. Zginął w marcu podczas strzelaniny z agentami FBI.

Według źródeł ONZ naukowcy analizowali działanie prawicowych ekstremistów, ośrodków powiązanych z Państwem Islamskim i Al-Kaidą oraz zorganizowanych grup przestępczych. Opisali jak przestępcy używają mediów społecznościowych do rozpowszechniania teorii spiskowych i dezinformacji na temat wirusa. Rozszerzają oni swe sieci poprzez wykorzystywanie algorytmów identyfikujących potencjalnych sympatyków.

Koronawirus a teorie spiskowe

W teoriach spiskowych, głosi opracowanie, przestępcy łączyli różne, sprzeczne historie, np. używanie s„ygnału telefonu komórkowego 5G jako narzędzia do przenoszenia wirusa lub fałszywych twierdzeń, że pandemię zaplanował Bill Gates w celu wszczepienia ludziom mikroczipów, a także, że wirus jest mistyfikacją i nie istnieje”. Grupy przestępcze wykorzystują też kryzys gospodarczy wywołany pandemią do kontroli nad firmami i sklepami zagrożonymi bankructwem. UNICRI powołuje się m.in. na przypadek karteli narkotykowych próbujących przejąć apteki w czterech stanach Meksyku.

Za środki służące demaskowaniu dezinformacji eksperci ONZ uznali narzędzia jakimi dysponuje nauka o danych, aplikacje do sprawdzania faktów oraz sztuczną inteligencję. Ostrzegli jednocześnie, że same tylko technologiczne środki zaradcze nie powstrzymają nadużywania mediów społecznościowych.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

