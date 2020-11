Co po lockdownie? Wielka Brytania właśnie przedstawiła plan

Zakończenie brytyjskiego lockdownu zaplanowano na 2 grudnia. Nie oznacza to jednak całkowitego zniesienia ograniczeń. Tego dnia nastąpi powrót do trzypoziomowej skali restrykcji regionalnych, które jednak zostaną zaostrzone w stosunku do poprzedniej wersji.