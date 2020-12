Święta Bożego Narodzenia i Sylwester we Włoszech. Godzina policyjna i zakaz podróży

W czwartek premier Giuseppe Conte ogłosił nowy dekret z kolejnym pakietem przepisów służących walce z pandemią koronawirusa. Szef rządu powtórzył wcześniej podaną wiadomość o zakazie podróży między regionami, w tym do domów wakacyjnych, w dniach od 21 grudnia do 6 stycznia, a także o zakazie opuszczania gminy swojego zameldowania 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia.

Premier Włoch ostrzega przed trzecią falą pandemii

Podróże będą dozwolone z powodu pracy, zdrowia i innych pilnych potrzeb, również konieczności pomocy osobom, które wymagają opieki i nie są samodzielne. – Unikamy generalnego lockdownu, jaki był na wiosnę, bo miałby on poważne skutki ekonomiczne i społeczne – oświadczył Conte.

Ale – dodał – „droga do wyjścia z pandemii jest dalej długa”. Tym uzasadnił konieczność dalszych restrykcji. Jak zaznaczył, trzeba uniknąć trzeciej fali pandemii, bo byłaby ona „gwałtowna”.

Boże Narodzenie we Włoszech – zasady

– Teraz, przed Świętami, nie możemy obniżać czujności – stwierdził Conte w dniu, gdy zanotowano we Włoszech najwyższą od początku pandemii dobową liczbę zgonów: 993. Premier zaapelował, aby nie przyjmować w domach osób mieszkających gdzie indziej zwłaszcza Święta i w sylwestra.

– W wolnym i demokratycznym systemie nie możemy wchodzić do domów, wprowadzając surowe ograniczenia, ale mocno zalecamy, by nie przyjmować osób niemieszkających z nami, szczególnie przy tych okazjach – oświadczył. – Ostrożność jest konieczna, by chronić naszych bliskich, szczególnie najstarszych – dodał. – To będzie inne Boże Narodzenie niż wszystkie, ale nie mniej przeżywane – ocenił premier.

Włochy. Kwarantanna dla turystów

Ogłosił, że włoscy turyści, którzy wyjadą na Święta i na przełomie roku za granicę będą musieli po powrocie poddać się 14-dniowej kwarantannie. – To krok zdecydowanie zniechęcający. Nie wiemy, gdzie pojadą i czy będą tam dozwolone imprezy – powiedział premier.

Podobny obowiązek dwutygodniowej kwarantanny, dodał, dotyczyć też będzie cudzoziemców przybywających w okresie świąteczno-noworocznym do Włoch.

Mówiąc o 31 grudnia, Giuseppe Conte poinformował, że hotele będą otwarte, ale nie będzie można w nich organizować sylwestrowych kolacji i imprez. Znajdujące się tam restauracje zostaną zamknięte o godzinie 18, a później można będzie zamówić jedzenie tylko do pokoju hotelowego.

Premier ogłosił ponadto, że 7 stycznia, czyli po feriach, do szkół średnich powrócą gimnazjaliści i licealiści, którzy obecnie mają zdalne nauczanie. Wyraził opinię, że należałoby też wprowadzić popołudniowe zmiany, by zmniejszyć tłok w placówkach oświatowych.

Na mocy dekretu wchodzącego życie w piątek sklepy będą otwarte do 6 stycznia do 21, a więc o godzinę dłużej. Ograniczenia w handlu dotyczyć będą czerwonych stref najwyższego ryzyka zakażeń. Według zapowiedzi premiera wszystkie regiony powinny za dwa tygodnie stać się żółtymi strefami niskiego ryzyka.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)

