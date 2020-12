Szczepienia przeciw COVID-19 ruszyły w Wielkiej Brytanii. Na pierwszy ogień – 90-latka

Wielka Brytania jest pierwszym krajem na świecie, który rozpoczął szczepienia przeciw COVID-19 preparatem przygotowanym przez koncern Pfizer. Szczepionka została dopuszczona do użytku w zeszłym tygodniu. W ciągu kolejnych tygodni obywatelom Zjednoczonego Królestwa zostanie podanych 800 tys. dawek szczepionek opracowanych przez koncern Pfizer we współpracy z firmą biotechnologiczną BionTech. Jak podkreśla BBC, do końca miesiąca planowana jest dostawa kolejnych 4 milionów dawek.

Szczepionka Pfizera przeciw COVID-19. 90-latka pierwszą zaszczepioną

We wtorek 8 grudnia zaszczepiona została pierwsza osoba. W świetle kamer zastrzyk z rąk pielęgniarki ze szpitala uniwersyteckiego w Coventry, May Parsons, przyjęła 90-letnia Margaret Keenan. Kobieta, która w przyszłym tygodniu skończy 91 lat, stwierdziła, że szczepionkę traktuje jako „najlepszy wcześniejszy prezent urodzinowy” .

– Moja rada dla każdego, kto będzie miał możliwość przyjęcia szczepionki jest taka, żeby ją przyjąć. Jeżeli ja mogę ją przyjąć w wieku 90 lat, to wy też możecie – komentowała kobieta. Margaret Keenan wyraziła radość, że gdy szczepionka ją uodporni, wreszcie będzie mogła bezpiecznie spędzać czas z najbliższymi.

Szczepienia przeciw COVID-19 w Wielkiej Brytanii

Jak wyjaśnia brytyjska telewizja państwowa, osoby powyżej 80. roku życia, pracownicy służby zdrowia i domów opieki społecznej, są traktowani priorytetowo w narodowym programie szczepień. Szczepienia w Wielkiej Brytanii nie są obowiązkowe. Na razie kraj zamówił 40 mln dawek szczepionki Pfizera, co starczy na zaszczepienie 20 mln osób (szczepionka podawana jest w dwóch dawkach – red.). Zamówienie ma spływać do Zjednoczonego Królestwa w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy.

