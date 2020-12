William Shakespeare zaszczepiony na COVID-19. „Kluczowy moment w naszej walce z tą straszną chorobą”

Wielka Brytania we wtorek 8 grudnia rozpoczęła ogólnokrajowy program szczepień przeciwko COVID-19. Na Zjednoczone Królestwo kierują się obecnie oczy całego świata, ponieważ to pierwszy kraj, który tak szybko rozpoczął tak zdecydowane działania. Pierwszą osobą zaszczepioną przeciwko groźnemu wirusowi została 90-letnia Margaret Keenan. Drugi w kolejności był 81-letni William Shakespeare, co spotkało się z radosną reakcją internautów na całym świecie.

Szczęśliwe nazwisko

Jeżeli coś wam mówi to nazwisko, to bardzo dobrze. Słynny William Shakespeare, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku to najbardziej znany dramatopisarz w historii Anglii, a prawdopodobnie także najbardziej znany pisarz na świecie. „Romeo i Julia”, „Hamlet” i „Makbet” to sztuki znane przez każdego polskiego ucznia. Możliwe, że ze względu na swoje medialne brzmienie, także i tym razem to nazwisko przysłużyło się 81-letniemu mieszkańców Warwickshire i miało znaczenie przy wyborze tego akurat mężczyzny do programu szczepień na wczesnym etapie.

Hancock: Dzień zwycięstwa

Komentujący rozpoczęcie szczepień przeciwko COVID-19 minister zdrowia Matt Hancock podkreślał, że mamy do czynienia historyczną chwilą. – Będziemy patrzeć wstecz na dzisiejszy dzień jak na dzień zwycięstwa, kluczowy moment w naszej walce z tą straszną chorobą – zapewniał. Miejmy nadzieję, że jego słowa okażą się prorocze.

