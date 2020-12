Zaskakujące zalecenia dla stewardes i stewardów. Mają nosić pieluchy

Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na wielu dziedzinach życia. Z powodu ograniczeń w przemieszczaniu się, które wprowadziły rządy różnych państw, boleśnie odczuła to branża turystyczna. Jej pracownicy szukają sposobów na to, by zagwarantować bezpieczne warunki swoim podwładnym oraz klientom.

Chińska Administracja Lotnictwa Cywilnego wydała nowe wytyczne dla branży lotniczej, o których pisze CNN. W dokumencie omówiono „praktyki higieniczne”, do których powinno się stosować na pokładach samolotów oraz na lotniskach. Personelowi zaleca się noszenie maseczek medycznych, rękawiczek, gogli oraz jednorazowej odzieży ochronnej i osłonek na buty.

Pojawił się jednak również zapis, który może wywołać niemałe zdziwienie. „Zaleca się, aby członkowie personelu pokładowego nosili jednorazowe pieluchy i unikali korzystania z toalet, z wyjątkiem szczególnych okoliczności, aby ograniczyć ryzyko infekcji” – cytuje treść dokumentu CNN.

Tego typu środki ostrożności miałyby zapobiegać sytuacjom podobnym do tej, która miała miejsce w sierpniu 2020 roku. Wówczas kobieta lecąca samolotem z Włoch do Korei Południowej zaraziła się koronawirusem podczas podróży, a wizyta w łazience, czyli jedynym miejscu, w którym nie miała maseczki, była wskazana jako możliwe źródło infekcji.

