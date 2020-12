Nieoczekiwana decyzja rządu. Londyn objęty najwyższymi obostrzeniami

W Londynie, a także hrabstwach Essex i Hertfordshire od 16 grudnia zacznie obowiązywać trzeci, najwyższy stopień restrykcji. Ogłosił to brytyjski minister zdrowia Matt Hancock, a sama decyzja to odpowiedź na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem w tych miejscach.

Samo podwyższenie poziomu restrykcji w Londynie nie jest zaskoczeniem, bo po tym, gdy w zeszłym tygodniu rządowa agencja Public Health England ogłosiła, że w brytyjskiej stolicy wskaźnik zakażeń jest najwyższy w kraju, było to powszechnie spodziewane. Ale zaskoczeniem jest fakt, że wejdzie ono w życie już w środę.

Lockdown w Anglii i rygory

Po zakończeniu 2 grudnia lockdownu w Anglii i powrocie do trzech poziomów restrykcji regionalnych, zapowiedziano, iż pierwszy przegląd sytuacji nastąpi w środę 16 grudnia, a zmiany zaczną obowiązywać od 19 grudnia. Brytyjski rząd, który do tej pory za wszelką cenę starał się uniknąć wprowadzania najwyższego poziomu restrykcji w stolicy, uznał jednak, że sytuacja jest na tyle poważna, iż nie ma co czekać do przeglądu sytuacji.

Jeszcze w połowie listopada Wielki Londyn miał trzecią najniższą liczbę zakażeń w stosunki do liczby mieszkańców ze wszystkich dziewięciu regionów Anglii - 187 na 100 tys. osób, zaś najwięcej ich było w Yorkshire and The Humber - 443. Obecnie te dwa regiony zamieniły się miejscami - a wskaźniki zakażeń w nich są niemal dokładnie odwrotne.

Ile osób obejmą nowe restrykcje w Anglii? 34 miliony

Na trzecim poziomie restrykcji, podobnie jak na drugim, osoby z różnych gospodarstw domowych (z wyjątkiem tzw. baniek wsparcia dla osób samotnych) nie mogą się spotykać w zamkniętych pomieszczeniach, ale dodatkowo także w przydomowych ogrodach. Ponadto działalność muszą wstrzymać wszystkie miejsca kulturalno-rozrywkowe w zamkniętych pomieszczeniach jak kina, teatry czy kręgielnie, rozgrywki sportowe muszą się odbywać bez udziału publiczności, a puby, bary i restauracje mogą działać tylko w systemie na wynos i z dostawą.

Zaostrzenie restrykcji w Londynie oraz częściach Essex i Hertfordshire oznacza, że na obszarach objętych trzecim poziomem mieszkać będzie od środy 34 mln osób, na poziomie drugim - 21,5 mln, zaś na poziomie pierwszym - zaledwie 700 tys.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński