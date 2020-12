Włochy. Tak źle nie było od czasów wojny. Podano roczną liczbę zgonów

Więcej niż 700 tys. zgonów w 2020 roku, co daje najgorszy wynik od 1944 roku – takie dane przedstawił we wtorek 15 grudnia krajowy Instytut Statystyczny Istat. Prezes Instytutu Gian Carlo Blangiardo powiedział telewizji RAI, że rok 2020 jeszcze się nie skończył, ale „rozważna analiza sytuacji prowadzi nas do przekonania, że przekroczymy w tym roku liczbę 700 tys. zgonów”.

Według danych Istat w zeszłym roku zmarło 647 tys. osób. Również w poprzednich latach liczba ta wynosiło około 650 tys. Od początku pandemii we Włoszech, tj. od lutego, zanotowano 65 tys. zgonów osób zakażonych koronawirusem. To obecnie najwyższa liczba w Europie.

Epidemia koronawirusa w Polsce

Z danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w Polsce odnotowano do tej pory 1 147 446 przypadków zakażenia koronawirusem. Z kolei liczba ofiar pandemii wyniosła do tej pory 23 309 osób. Z danych resortu zdrowia wynika ponadto, że od początku pandemii w naszym kraju, wyzdrowiało 879 748 osób. Z kolei na świecie zachorowało już prawie 73 miliony osób, a zmarło ponad 1,6 miliona.

