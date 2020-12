Nowa odmiana koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Co z lotami do Polski?

O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformował 14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Przekazał wówczas, że odnotowano ponad 6 tys. zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Hancock dodał, że nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana. Minister powiedział jednak, że w tym momencie nic nie wskazuje, by ten wariant powodował większe prawdopodobieństwo poważnego przebiegu choroby a najnowsze wskazania kliniczne mówią, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby ta mutacja nie zareagowała na szczepionkę.

Światowa Organizacja Zdrowia wezwała kraje Europy do zaostrzenia kontroli z powodu pojawienia się w Wielkiej Brytanii nowego wariantu koronawirusa. Rządy niektórych krajów zdecydowały się już na dodatkowe obostrzenia. Holandia zawiesiła loty do Wielkiej Brytanii co najmniej do końca roku. Belgia wprowadziła obowiązujący od północy z niedzieli na poniedziałek zakaz na razie na 24 godziny; obejmuje on również połączenia kolejowe. Włoski minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio zapowiedział podjęcie analogicznych działań. Władze Austrii również planują zawieszenie połączeń lotniczych z Wielką Brytanią. Władze Czech wprowadziły ostrzejsze zasady kwarantanny dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii

Co na to polski rząd?

W rozmowie z Radiem Zet Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia pytany o to, czy polski rząd planuje wprowadzenie restrykcji dla lotów z Wielkiej Brytanii powiedział, że najprawdopodobniej będzie taka rekomendacja resortu. Podczas posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego przeanalizowane mają zostać zagrożenia związane z przylotem do Polski naszych rodaków na święta Bożego Narodzenia. Dziennikarz RMF FM dodał, że wczoraj odbyły się już robocze konsultacje w tej sprawie z rządowymi ekspertami medycznymi.

