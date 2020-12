Watykan szczepi od stycznia. Przyjęcie szczepionki na COVID-19 ma być dobrowolne

Papież Franciszek we wrześniu prosił światowych przywódców, by od razu po stworzeniu bezpiecznej szczepionki na koronawirusa, trafiła ona przede wszystkim do tych osób, które jej najbardziej potrzebują. Przypominał, iż pandemia przyczyniła się do kłopotów finansowych tysięcy ludzi, dlatego państwa powinny pomóc najuboższym, oferując im darmowe szczepienie. Zwracał uwagę, iż zaszczepienie tylko najbogatszych byłoby po prostu etycznie niesprawiedliwe.

Wśród zaszczepionych będzie papież Franciszek?

Służby prasowe Watykanu zaznaczyły, że szczepienia miałyby odbyć się jeszcze przed planowaną na styczeń 2021 roku podróżą papieża Franciszka do Iraku. Zaznaczono, że wykorzystany zostanie preparat opracowany przez firmy Pfizer i BioNTech. Szczepienie ma być dostępne dla wszystkich mieszkańców i pracowników Watykanu, łącznie blisko czterech tysięcy osób. Będzie ono jednak nieobowiązkowe. Światowe media (m.in. www.religiondigital.org, eldiario.es, breitbart.com) donoszą, że wśród zaszczepionych będzie także papież Franciszek. On sam jednak nie zabrał jeszcze głosu w tej sprawie.

