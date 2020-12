Nowa odmiana koronawirusa. Kolejne kraje zawieszają połączenia z Wielką Brytanią

Od północy z niedzieli na poniedziałek władze Francji wprowadziły 48-godzinny zakaz wjazdu dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii. Obejmuje on wszystkie środki transportu, w tym promy, samoloty, pociągi i samochody; dozwolony jest transport towarów oraz przemieszczanie się ludzi z Francji do Wielkiej Brytanii.

W niedzielę Holandia zawiesiła loty do Wielkiej Brytanii co najmniej do końca tego roku. Belgia wprowadziła obowiązujący od północy z niedzieli na poniedziałek przez 24 godziny zakaz lotów oraz połączeń kolejowych, a następnie przedłużyła go o kolejną dobę, do północy z wtorku na środę.

Nowy wariant koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Kolejne państwa reagują

Od północy z niedzieli na poniedziałek zawieszono do końca roku loty pasażerskie z Wielkiej Brytanii do Niemiec. O godz. 6 nad ranem czasu polskiego weszła w życie decyzja rządu Kanady o zawieszeniu przyjmowania pasażerów przylatujących z Wielkiej Brytanii. Także władze Litwy wstrzymały w poniedziałek rano pasażerskie połączenia lotnicze z Wielką Brytanią. Podobne działania podjęła też rządy Łotwy i Estonii.

Dania zamknęła w poniedziałek rano na 48 godzin swoją przestrzeń powietrzną dla lotów z Wielkiej Brytanii. Granice Bułgarii będą do 31 stycznia zamknięte dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii; dotyczy to podróżujących drogą powietrzną, morską lub lądową. Powracający do domu obywatele bułgarscy będą musieli przejść 10-dniową kwarantannę.

Hiszpania, w koordynacji z Portugalią, ogłosiła wprowadzenie od wtorku zakazu wjazdu dla wszystkich podróżnych z Wielkiej Brytanii, poza obywatelami hiszpańskimi. Zapowiedziano też wzmocnienie kontroli na granicy z Gibraltarem, gdzie wykryto już co najmniej jedno zakażenie nową odmianą SARS-CoV-2.

Norweski minister zdrowia poinformował o decyzji z „natychmiastowym efektem”

Zakaz wjazdu osób przybywających z Wielkiej Brytanii ogłosiła też Szwajcaria. Dodatkowo podróżni, którzy przyjechali z tego państwa od 14 grudnia, mają być objęci 10-dniową kwarantanną. Od poniedziałku od godz. 12 zawieszone są połączenia lotnicze między Wielką Brytanią a Czechami. Ograniczenie potrwa co najmniej do końca roku i nie obejmuje obywateli czeskich powracających do kraju, którzy będą jednak musieli przejść kwarantannę.

Loty z Wielkiej Brytanii do Norwegii zostają zawieszone na 48 godzin z natychmiastowym efektem – ogłosił norweski minister zdrowia Bent Hoie w poniedziałek. Władze Szwecji ogłosiły w niedzielę zakaz wjazdu dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii, który wejdzie w życie w najbliższym czasie. Włochy zapowiedziały zawieszenie lotów z Wielkiej Brytanii do 6 stycznia i zakaz wjazdu dla osób, które przebywały w tym kraju w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Rosja zawiesi od wtorku na tydzień pasażerską komunikację lotniczą z Wielkiej Brytanii. W niedzielę ogłoszono również zawieszenie ruchu lotniczego między Wielką Brytanią a Argentyną i Chile. Wjazdu na swoje terytorium osobom z Wielkiej Brytanii zakazały także: Izrael, Turcja, Indie, Jordania, Salwador i Hongkong – donoszą agencje.

Polska zapowiedziała zamknięcie połączeń lotniczych z Wielką Brytanią o północy z poniedziałku na wtorek. 21 grudnia na lotnisko Okęcie ma przylecieć osiem samolotów z Wielkiej Brytanii.

Nowy wariant koronawirusa. Gdzie go zdiagnozowano?

O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformowano 14 grudnia. Według władz brytyjskich nowa odmiana rozprzestrzenia się o ok. 70 proc. szybciej, ale nie wydaje się, by powodowała poważniejszy przebieg choroby i nie miała zareagować na opracowane już szczepionki przeciw COVID-19. Zakażenia nową odmianą wirusa zdiagnozowano również w Danii, Holandii, Australii i we Włoszech.

Władze RPA poinformowały również w piątek o odkryciu nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2. Według południowoafrykańskich ekspertów nowa odmiana jest pod niektórymi względami podobna do odmiany wykrytej w Wielkiej Brytanii i dzieli z nią kilka mutacji. Wprowadzone przez niektóre kraje ograniczenia w przekraczaniu granic obejmują także RPA. (PAP)

