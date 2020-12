W Hiszpanii powstanie rejestr osób, które odmówiły szczepienia przeciwko COVID-19. „Podzielimy się nim...”

Europa od kilku dni szczepi się przeciwko COVID-19, a państwa Unii Europejskie ruszyły z kampaniami informacyjnymi, by zachęcić obywateli do poddania się szczepieniu. W Polsce – co wielokrotnie podkreślano – szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne.

Jednak niektóre państwa sięgnęły – i to dosłownie – po miękkie środki „przymusu”. Jak opisuje BBC, Hiszpania planuje stworzyć listę osób, które się nie zaszczepiły.

Hiszpański pomysł na pandemię. Specjalna lista osób, które nie zostały zaszczepione

Hiszpański minister zdrowia Salvador Illa wyjaśniał, że osoby, które odmówią szczepienia na COVID-19, zostaną wpisane na niepubliczną listę. Taki spis ma być niedostępny m.in. dla pracodawców, a sama lista zostanie udostępniona innym krajom Unii Europejskiej.

Illa opisywał, że lista nie będzie dostępna dla opinii publicznej i zostanie sporządzona zgodnie z poszanowaniem ochrony danych osobowych. – To będzie rejestr, którym podzielimy się z naszymi europejskimi partnerami (...), z osobami, które otrzymały propozycję zaszczepienia się, ale po prostu odmówiły – tłumaczył w telewizji La Sexta hiszpański minister zdrowia.

W Hiszpanii odsetek osób, które deklarują gotowość do zaszczepienia się, spadł do 28 proc. w grudniu. W listopadzie 2020 roku wynosił jeszcze 47 proc. Hiszpania to jedno z państw, które zostały najmocniej doświadczone przez pandemię koronawirusa. Od początku pandemii zmarło tam ponad 50 tys., a koronawirusem zakaziło się blisko 1,9 mln osób.