Jak przebiega szczepienie na koronawirusa na świecie? Niespodziewani liderzy

Do niedzieli 3 stycznia zaszczepiło się w Polsce 50 391 osób – wskazał Michał Dworczyk w rozmowie z Radiem Zet. Dopytywany, jakie są możliwości służby zdrowia w kwestii tempa szczepień, dodał z kolei, że to 3,5-4 mln osób szczepionych miesięcznie. Polityk dodał jednak, że w ramach programu szczepień, „rząd będzie chciał szczepić 180 tys. osób tygodniowo”. – Jeżeli przeanalizujemy potencjalne dostawy szczepionek, to do końca pierwszego kwartału możemy otrzymać szczepionki dla 2,7 mln osób – wskazał.

Izrael i Bahrajn liderami

Do 3 stycznia na całym świecie zaszczepiono 12,34 mln osób. Izrael był jednym z pierwszych krajów, które zaczęły szczepienie ludności. Proces ten trwa w tym kraju od 19 grudnia. Od tego czasu preparat Pfizer/BioNTech otrzymuje średnio 150 tys. osób dziennie. Z danych zgromadzonych do 1 stycznia wynika, że Izrael jest zdecydowanym liderem pod względem liczby podanych szczepionek w odniesieniu do liczby ludności. Do tej pory szczepionkę otrzymało już ponad milion osób, czyli 12 proc. całej ludności. Na drugim miejscu jest Bahrajn - 3,5 proc. ludności.

Pierwszym krajem w Europie Zachodniej, który rozpoczął regularną kampanię szczepień przeciwko COVID-19 była Wielka Brytania, która 2 grudnia 2020 r. dopuściła do użytku preparat Pfizera. Od 8 grudnia, gdy zaszczepiono pierwszą Brytyjkę, szczepionkę w tym kraju przyjęło blisko million osób, a więc 1,5 proc. ludności. Przed końcem 2020 r. planowano zaszczepić 20 mln Amerykanów, akcja przebiega jednak wolniej niż zakładano. Według Bloomberga, w USA do końca roku pierwszą dawkę szczepionki przyjęło ponad 3,1 mln, czyli nieco mniej niż jeden procent populacji tego kraju. Stany Zjednoczone, podobnie jak inne państwa zachodnie, zakontraktowały już kilkaset mln dawek szczepionek - wystarczająco dużo, by zaszczepić wszystkich swoich obywateli.

Rosja i Chiny z własną szczepionką

W Rosji od trzech tygodni trwają regularne szczepienia przeciwko COVID-19 wyprodukowanym w tym kraju preparatem Sputnik V. W kilkunastomilionowej Moskwie poddało się im dotąd ok. 50 tys. osób, a w Petersburgu - 1035. Skuteczność podawanej w dwóch dawkach szczepionki wynosi 91 proc. Lekarze mają jednak spore wątpliwości odnośnie rzetelności rosyjskich badań. Substancję dopuszczono także do użytku na Białorusi i w Argentynie. Sputnik V wstępnie zamówiła także m.in. Wenezuela, Indie i Brazylia.

W ostatnim dniu 2020 r. władze Chin dopuściły do powszechnego użytku szczepionkę przeciwko Covid-19 wyprodukowaną w tym kraju przez państwową firmę farmaceutyczną Sinopharm. Preparat był już wcześniej stosowany, ale w ograniczonym zakresie, wraz z inną szczepionką opracowaną przez firmę Sinovac i został warunkowo dopuszczony do obrotu jeszcze w lipcu 2020 r. Od tego czasu szczepiony był m.in. personel medyczny. Według Bloomberga, w Chinach do końca 2020 r. zaszczepiono 4,5 mln osób.