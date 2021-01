Lockdown we Francji. Granica z Wielką Brytanią zamknięta do odwołania

– Muzea, kina, obiekty sportowe pozostaną zamknięte do końca miesiąca – poinformował premier Francji. Do 20 stycznia przedłużona zostanie obowiązująca godzina policyjna od godz. 20 do 6 rano. W piątek 8 stycznia zapadnie decyzja odnośnie godziny policyjnej od godz. 18, obowiązującej obecnie w 15 departamentach. Niewykluczone jest jej rozszerzenie na kolejne 10 departamentów.

Francja. Gastronomia zamknięta co najmniej do połowy lutego

Castex poinformował również, że bary i restauracje pozostaną zamknięte co najmniej do połowy lutego. Szef rządu zapowiedział zorganizowanie konferencji podsumowującej sytuację sanitarną w kraju 20 stycznia, kiedy to zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego otwarcia wyciągów narciarskich w lutym na czas ferii zimowych.

Francja. Minister zdrowia podkreśla powagę sytuacji

Obecny na czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia Olivier Veran podkreślił, że władze zdają sobie sprawę z powagi sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się mutacji koronawirusa odkrytych w Wielkiej Brytanii i RPA. Mamy 19 przypadków zakażenia mutacją brytyjską we Francji w dwóch ogniskach – powiadomił. Mutacja brytyjska jest do 70 proc. bardziej zaraźliwa, występuje dużo przypadków poważnych – podkreślił Veran. Dodał, że nową mutacją zakażają się również dzieci, ale nie zauważono, aby poważnie przechodziły infekcję. Minister zapowiedział też przeprowadzanie testów przesiewowych w szkołach.

Z Paryża Katarzyna Stańko