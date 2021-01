100 tys. osób zaszczepionych poza kolejką. Włoskie media donoszą o skandalu

Do tej pory we Włoszech zaszczepiono, według oficjalnych danych, ponad 654 tysiące osób. Na tym etapie kampanii preparat mogą otrzymać zgodnie z planem tylko pracownicy służby zdrowia oraz osoby starsze przebywające w domach opieki i ich personel. Ale są to nie tylko one, bo – jak ujawnia rzymski dziennik – masowo zaszczepione zostały osoby spoza tych kategorii, które na razie nie mają do tego prawa.

Gazeta informuje na pierwszej stronie, że karabinierzy ze specjalnej komórki do spraw ochrony zdrowia w różnych regionach kraju przejmują do kontroli listy osób zaszczepionych, by sprawdzić, czy nie doszło do naruszenia przepisów.

Szczepienia poza kolejką

Po tym, jak kilka dni wcześniej okazało się, że w szpitalu w Modenie zaszczepieni też zostali przedstawiciele rodzin medyków dawkami, które były niewykorzystane, „La Repubblica” opisała skalę tego zjawiska w kraju. Na liście tej wymienieni zostali między innymi proboszcz z Sycylii, adwokat z Neapolu, pracownicy jednej z firm z Bolonii, personel sprzątający z Bari, żony lekarzy z Brindisi, lokalni politycy.

Tymczasem, jak się zaznacza, na swoją kolej czekają cierpliwie 79-letni prezydent kraju Sergio Mattarella i 84-letni papież Franciszek.

Papież zapowiedział w niedawnym wywiadzie telewizyjnym, że już zapisał się na szczepienie w Watykanie, które planowane jest na najbliższe dni.

Z Rzymu Sylwia Wysocka