Koronawirus. Pfizer tymczasowo zmniejsza dostawy szczepionek dla Europy

Z oświadczenia Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że koncern Pfizer tymczasowo ograniczy dostawę szczepionek przeciwko koronawirusowi do Europy od końca stycznia do początku lutego. Firma zapewniła, że po tym czasie - na przełomie lutego marca - dostarczy dużo więcej szczepionek. Dyrektor Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego Geir Bukholm podał, że zgodnie z planem do Norwegii miało trafić w tym tygodniu 43 785 dawek, a będzi ich 36 075, a więc o 7710 mniej.

W komunikacie, do którego dotarła agencja Reutera zaznaczono, że powodem są wysiłki producenta, aby zwiększyć produkcję szczepionek. Łącznie Pfizer chce dostarczyć około 2 miliardów preparatów do końca 2021 roku. Do tej pory zakładano, że uda się wyprodukować 1,3 mld dawek.

Szczepienia na koronawirusa w Polsce

15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia na koronawirusa dla osób, które ukończyły 80 lat. Równo tydzień później zgłaszać będą mogli się seniorzy z grupy wiekowej 70-79. Sam proces szczepień rozpocznie się w poniedziałek 25 stycznia.

Rejestrować można się na trzy sposoby:

przez infolinię 989: infolinia jest darmowa i całodobowa. Osoby telefonujące z zagranicy oraz abonenci operatorów, którzy nie obsługują numerów specjalnych, mogą dzwonić na numer: (22) 62 62 989

przez internet: a dokładnie przez stronę Pacjent

w punkcie szczepień: na stronie Sczepimy się dostępna jest mapa z lokalizacjami punktów szczepień w całym kraju

Michał Dworczyk poinformował, że na szczepienia przeciw COVID-19 zarejestrowało się już 127 tys. 796 seniorów powyżej 80. roku życia. Na infolinię w ciągu pierwszych 90 min zadzwoniono ponad 84 tys. razy, a w ciągu godziny stronę internetową, na której można się rejestrować, odwiedzono milion razy.

