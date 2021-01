W cyberataku wykradziono poufne dane o szczepionkach na COVID-19. „Sprawcy zmanipulowali korespondencję”

Europejska Agencja Leków poinformowała, że do sieci wyciekły dokumenty, które dotyczą szczepionek przeciwko COVID-19. Osoby, które wykradły dane, miały też je zmodyfikować tak, by „podważyć zaufanie” do szczepień.

W piątek Europejska Agencja Leków (EMA, European Medicines Agency) przekazała, że w internecie znalazły się poufne dokumenty na temat szczepionek przeciwko koronawirusowi. Wyciek, o którym pisze agencja, obejmuje m.in. wewnętrzną i poufną korespondencję elektroniczną z listopada 2020 roku dotyczącą procesów oceny szczepionek przeciw COVID-19. Ruszyło dochodzenie w sprawie cyberataku. Część korespondencji została zmanipulowana przez sprawców przed publikacją w sposób, który mógłby podważyć zaufanie do szczepionek – poinformowała EMA. Szczepionki i ich dopuszczanie do obiegu Na przełomie grudnia i stycznia wydano dwa pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionek przeciw COVID-19 w Unii Europejskiej po przeprowadzeniu ich oceny naukowej. EMA podała, że w związku z wysokim wskaźnikiem zakażeń w UE istnieje pilna potrzeba jak najszybszego udostępnienia szczepionek obywatelom krajów unijnych. „Pomimo tej pilności w całej UE zawsze istniał konsensus, aby nie narażać standardów wysokiej jakości i opierać wszelkie zalecenia na sile dowodów naukowych, bezpieczeństwie, jakości i skuteczności szczepionki i na niczym innym. (...) Zezwolenia są przyznawane, gdy dowody w przekonujący sposób wskazują, że korzyści ze szczepienia są większe niż jakiekolwiek ryzyko związane ze szczepionką. Pełne szczegóły oceny naukowej są publicznie dostępne w European Public Assessment Reports na stronie internetowej EMA” – podała Europejska Agencja Leków. Z Brukseli Łukasz Osiński