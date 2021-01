Kolejna granica przekroczona. Na całym świecie dwa miliony zgonów z powodu COVID-19

W piątek 15 stycznia Uniwersytet Johnsa Hopkinsa z Baltimore przekazał, że na całym świecie odnotowano 2 000 905 zgonów związanych z COVID-19.

Najwięcej ofiar śmiertelnych jest w USA, gdzie do tej pory zmarło 389 581 osób, a obecnie codziennie notuje się tam od 3 do 4 tys. zgonów. Drugie miejsce na tej tragicznej liście zajmuje Brazylia (207 095), a trzecie – Indie (151 918). W Europie najwięcej przypadków śmiertelnych stwierdzono w Wielkiej Brytanii – 87 295. W Polsce, to dane z 15 stycznia, zmarły 32 844 osoby.

Liczba zakażeń koronawirusem na świecie – bilans z połowy stycznia

Liczba zakażeń na całym świecie od początku pandemii wynosi 93 418 283. Najwięcej w USA – 23 362 050, następnie w Indiach (10 527 683) i Brazylii (8 324 294). W gronie krajów, w których przekroczona została bariera 3 mln zakażeń, są jeszcze Rosja i Wielka Brytania.

Pandemia koronawirusa rozpoczęła się na początku stycznia 2020 roku w chińskim Wuhan, a cały świat zaczęła oplatać na początku marca. Pierwszy milion ofiar śmiertelnych stwierdzono 28 września, czyli po upływie dziewięciu miesięcy od jej wybuchu. Drugi milion – w ciągu nieco ponad 3,5 miesiąca.