Sri Lanka. Minister wypił „magiczny eliksir” na COVID-19. Trafił do szpitala

„Magiczny eliksir” przeciw COVID-19 to na Sri Lance hit reklamowany przez kapłana i samozwańczego guru. Dhammika Bandara ma tak silne wpływy, że do swojego eliksiru przekonał nawet ministrów. Teraz jeden z nich – minister Piyal Nishantha de Silva, który publicznie wypił „cudowny napój”, trafił do szpitala w związku z zakażeniem koronawirusem. O sprawie informuje m.in. France24.

France24 podaje, że trudno stwierdzić, co wchodzi w skład „eliksiru”. Wszystko wskazuje jednak na to, że napój stworzono na bazie miodu, gałki muszkatołowej i kolendry i kilku innych ziół. Napój ten dostał jednak specjalną „otoczkę” skutecznego suplementu diety chroniącego przed zakażeniem koronawirusem. Największym orędownikiem „cudownego napoju” jest samozwańczy guru, który uważa się za uzdrowiciela – Dhammika Bandara. Zgodnie z jego słowami, przepis miał otrzymać od Kali, hinduistycznej bogini śmierci i pogromczyni złych sił. Minister wypił „eliksir” i zachorował na COVID-19 Jak czytamy, „eliksir” robi furorę i jest jednym z chętniej kupowanych produktów na Sri Lance. Do wioski „uzdrowiciela” tłumnie przybywają ludzie, którzy na miejscu spożywają produkt. Do tego grona dołączyli także parlamentarzyści, w tym nawet minister zdrowia. Miksturę zażył także minister ds. kobiet i dzieci Piyal Nishantha de Silva. Jak się jednak okazało, informują media, właśnie trafił on do szpitala w związku z zakażeniem koronawirusem. Czytaj też:

