Saperzy w fabryce produkującej szczepionki na COVID-19. Budynek częściowo ewakuowano

AstraZeneca to firma, która ma dostarczyć Wielkiej Brytanii oszałamiającą liczbę 100 milionów dawek szczepionki na koronawirusa. Zakład w Wockhardt w Walii to istotne miejsce w łańcuchu produkcyjnym tego specyfiku. To tam następuje rozlanie i zamknięcie szczepionki w odpowiednich pojemnikach, a następnie zapakowanie ich i przygotowanie do dalszego transportu.

Komunikat AstraZeneca: Bezpieczeństwo najważniejsze

W środę 27 stycznia prace w zakładzie zostały wstrzymane, a na miejsce udał się policyjny oddział wyspecjalizowany w sytuacjach obejmujących potencjalne zagrożenie wybuchem. Fabrykę częściowo ewakuowano ze względu na podejrzaną przesyłkę, skierowaną pod ten adres. „Bezpieczeństwo naszych pracowników i kontynuowania działalności pozostaje dla nas najważniejsze” – zapewnili przedstawiciele firmy w komunikacie.

Czytaj też:

Johnson & Johnson blisko wypuszczenia swojej szczepionki na COVID-19. Wymaga tylko jednej dawki