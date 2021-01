Niemcy mają wątpliwości względem szczepionki AstraZeneca. Firma reaguje

Koncern farmaceutyczny AstraZeneca bronił w czwartek skuteczności swojej szczepionki przeciwko COVID-19 u osób powyżej 65. roku życia. „Najnowsze analizy (...) potwierdzają skuteczność szczepionki w grupie osób powyżej 65. roku życia” – cytuje rzecznika grupy agencja AFP.

Wcześniej w czwartek komisja ds. szczepionek berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) zaleciła, by preparat firmy AstraZeneca był obecnie podawany w Niemczech tylko osobom do 65. roku życia. Uzasadniono to niewystarczającą ilością danych z badań nad tą szczepionką.

Problemy z dopuszczeniem do obrotu

Problemy z pełnym dopuszczeniem do obrotu preparatu, opracowanego przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i produkowanego przez AstraZeneca, sygnalizowała wcześniej niemiecka prasa. Tabloid „Bild” pisał, że podobną decyzję wyda w piątek Europejska Agencja Leków (EMA).

Agencja AFP przypomina, że Urząd ds. Produktów Zdrowotnych w Wielkiej Brytanii, gdzie dopuszczono szczepionkę do stosowania, w tym dla osób starszych, ocenił ją jako „bardzo dobrą i skuteczną” oraz że zapewnia ona „wysoki stopień ochrony”.

Według Mary Ramsay, szefowej programu szczepień w brytyjskiej agencji rządowej Public Health England, szczepionki zarówno firm Pfizer/BioNTech, jak i AstraZenecy „są bezpieczne i zapewniają wysoki stopień ochrony, szczególnie przed ciężkimi postaciami choroby”.

Ramsay przyznała zarazem, że firma AstraZeneca przebadała „zbyt mało osób starszych, aby zaobserwować określony poziom ochrony w tej grupie”, ale podkreśliła, że „dane dotyczące odpowiedzi immunologicznej były bardzo uspokajające”.

