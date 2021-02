Miał koronawirusa dwa razy, choć nawet nie wie o pandemii. 19-latek wybudza się ze śpiączki

„The Independent” opisuje niezwykłą historię 19-latka. 1 marca 2020 roku podczas spaceru po mieście Burton-upon-Trent w hrabstwie Staffordshire w Wielkiej Brytanii, został potrącony przez samochód. Doznał wówczas poważnego urazu mózgu i zapadł w śpiączkę.

Był to moment, w którym o pandemii już wiedziano, jednak wciąż jawiła się ona jako coś odległego i bez wpływu na nasze najbliższe otoczenie. Jak wszyscy wiemy, tak się jednak nie stało. Na całym świecie wprowadzono liczne obostrzenia, które zamroziły świat i do dziś trzymają go w ryzach. Podobne obostrzenia pojawiły się także w Wielkiej Brytanii, jednak przebywający w śpiączce 19-latek ich nie doświadczył.

Miał wirusa już dwa razy, choć nawet nie wie o pandemii

W tym czasie, nieświadomy skali pandemii, sam przeszedł zakażenie koronawirusem już dwukrotnie. Teraz, donosi „The Independent” być może dowie się w końcu, jaką rzeczywistość przyniósł ostatni rok. Jak czytamy, 19-latek zaczął właśnie wybudzać się ze śpiączki i komunikować z rodziną. Są to niewerbalne komunikaty – za pomocą mrugnięć okiem nastolatek odpowiada „tak” lub „nie”.

Jak w rozmowie z serwisem mówi rodzina Josepha, nastolatkowi nie ujawniono jeszcze, co działo się w ostatnim roku. Informacje serwowane są powoli i stopniowo. Największym utrudnieniem dla rodziny jest brak namacalnego kontaktu z nastolatkiem. W związku z pandemią niemożliwe są bowiem odwiedziny. Komunikacja odbywa się za pomocą telekonferencji.

Czytaj też:

Zaskakująca decyzja afrykańskiego kraju. „Nie kupujemy szczepionek przeciw COVID-19”