Czechy miały luzować obostrzenia. Na kilka godzin przed terminem zapadła decyzja: nowy stan wyjątkowy

W niedzielę 14 lutego na wniosek wszystkich hejtmanów (marszałków województw) oraz burmistrza Pragi rząd czeski ogłosił w niedzielę nowy stan wyjątkowy z powodu pandemii, który będzie obowiązywał od poniedziałku rano.

Decyzja zapadła niespełna siedem godzin przed końcem obowiązywania obecnego stanu wyjątkowego. Nowa regulacja ma obowiązywać przez 14 dni na terenie całej Republiki Czeskiej. W tym czasie mają odbyć się rozmowy między rządem i opozycją w sprawie m.in. uchwalenia ustawy o stanie pandemii; dzięki niej rząd ma zarządzać kryzysem skuteczniej niż za pomocą ustawy o stanie wyjątkowym, który zmusza gabinet do składania kolejnych wniosków o jego przedłużenie.

Rząd zobowiązał się także do zorganizowania jak najszybszego powrotu uczniów do szkół. Według premiera Andreja Babisza zwyciężył zdrowy rozsądek nad politykowaniem.

Nowy stan wyjątkowy w Czechach. Lista obostrzeń

Wicepremier, minister przemysłu i handlu Karel Havliczek podkreślił, że w obowiązujących dotąd restrykcjach od poniedziałku praktycznie nic się nie zmieni. W mocy pozostaje zakaz działalności sklepów, z wyjątkiem oferujących niezbędne towary, sklepów z odzieżą i butami dla dzieci oraz z żywnością dla zwierząt. Zamknięte pozostaną restauracje, kawiarnie i bary. Bez zmian obowiązuje także wprowadzony przez rząd w czwartek zakaz wjazdów i wyjazdów z trzech powiatów, w których koronawirus rozprzestrzenia się szybciej niż w reszcie kraju.

Dokonano jedynie korekty w godzinach funkcjonowania urzędów, które mają funkcjonować każdego dnia, a nie jak dotąd tylko dwa dni w tygodniu. Działalność mogą także wznowić biblioteki, ale jedynie na zasadzie bezkontaktowych punktów wydawania książek.

Obowiązujący do niedzieli stan wyjątkowy obowiązywał przez 132 dni. Nadzwyczajna regulacja obowiązywała także wiosną, podczas pierwszej fali pandemii, przez 66 dni. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym stan wyjątkowy jest pierwszą normą, którą można wprowadzić na terenie całego kraju, kolejne to stan zagrożenia państwa i stan wojny. Stan wyjątkowy może być wprowadzony na okres 30 dni, po których rząd musi zwracać się do Izby Poselskiej o zgodę na jego przedłużenie.