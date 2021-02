Główny epidemiolog USA: Możliwe, że Amerykanie będą nosić maseczki w 2022 roku

– Możliwe, że Amerykanie nadal będą nosić maseczki w 2022 roku – powiedział w niedzielę 21 lutego w CNN dr Anthony Fauci, główny doradca medyczny nowego amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Dodał, że wraz ze wzrostem liczby zaszczepionych osób obostrzenia związane z COVID-19 będą stopniowo rozluźniane.



Amerykański specjalista od chorób zakaźnych powiedział, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych może zbliżyć się do normalnej około jesieni lub zimy 2021/2022.

Pytany o reakcję na zbliżającą się liczbę 500 tys. ofiar śmiertelnych COVID-19 w USA, Fauci powiedział, że to „naprawdę straszne”. – To nie przypomina niczego, co przechodziliśmy w ciągu ostatnich 102 lat, od czasu pandemii hiszpanki w 1918 roku – ocenił.

Fauci był także proszony o wyjaśnienie, czy seniorzy po przyjęciu drugiej dawki szczepionki przeciw Covid-19 mogą spędzać czas z wnukami. – Będą publikowane rekomendacje, nie chcę teraz wydawać rekomendacji w telewizji – odpowiedział.

