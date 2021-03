Szczepionki dla wszystkich Amerykanów do końca maja. Joe Biden złożył śmiałą obietnicę

Deklaracja Bidena oznacza, że szczepionki na COVID-19 dla obywateli USA zostaną zabezpieczone na dwa miesiące przed pierwotnym terminem. Prezydent zaznaczył jednak, że sam okres zaszczepiania będzie dłuższy, a wielu obywateli trzeba będzie jeszcze do niego przekonać.

Apelował również do rodaków, by „zachowali czujność”, ponieważ „tej walce daleko jeszcze do zakończenia”. Jego niepokój wzbudzają zwłaszcza nowe warianty koronawirusa, które mogą znacząco pomieszać szyki epidemiologom walczącym z pandemią. Sam Biden zaszczepił się jeszcze w grudniu ubiegłego roku.

100 mln na sto dni Bidena

Stany Zjednoczone w ostatnim czasie notują gwałtowne zahamowanie krzywej zachorowań. Sytuacja znacząco poprawiła się od stycznia, kiedy w szczycie pandemii każdego dnia informowano w USA o 300 tys. nowych przypadków. Obecne 68 tys. dziennie to wciąż duża liczba, ale eksperci zauważają wpływ szczepień na postępującą tendencję spadkową.

Do tej pory na terytorium kraju wydano 76 milionów dawek szczepionki, co odpowiadać ma 15,3 proc. populacji. Wszystko prowadzi do tego, że spełni się zapowiedź Bidena mówiąca o 100 milionach zaszczepionych na 100 dni prezydentury. Czy podobnie uda się z drugą obietnicą? Przekonamy się pod koniec maja.

