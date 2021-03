KE zatwierdziła szczepionkę Johnson&Johnson. Pierwsze dawki już w kwietniu

Komisja Europejska oświadczyła w czwartek 11 marca, że szczepionka przeciw COVID-19 firmy Johnson&Johnson jest zarówno bezpieczna, jak i skuteczna Po tym, jak Europejska Agencja Leków (EMA) wydała w czwartek pozytywną opinię na temat preparatu, został on zatwierdzony przez KE do użytku w państwach członkowskich. KE zabezpieczyła w kontrakcie z J&J 200 mln dawek szczepionki z opcją na dodatkowe 200 mln. Pierwsze dawki mają się pojawić już w kwietniu.

„Na rynku pojawiają się bezpieczniejsze i skuteczniejsze szczepionki. Przed chwilą zezwoliliśmy na stosowanie szczepionki Johnson & Johnson w UE, po pozytywnej opinii Europejskiej Agencji Leków” – napisała na swoim profilu na Twitterze szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen dodała, że dzięki liczbie zamówionych dawek możliwe będzie zaszczepienie nawet 200 mln obywateli UE.



twitter

Kiedy szczepionka Johnson&Johnson dotrze do Polski?

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował PAP, że pierwsza dostawa preparatu może trafić do Polski w II połowie kwietnia. – Zapis w umowie jest taki, że dostawa preparatu nastąpi miesiąc od potwierdzenia harmonogramu dostawy. Nie dostaliśmy jeszcze harmonogramu, czyli można się spodziewać, że pierwsza dostawa nastąpi w drugiej połowie kwietnia – tłumaczył. W drugim kwartale do Polski ma trafić ok. 2,5 mln amerykańskich szczepionek.

Szczepionka Johnson & Johnson – jaka skuteczność?

Dane uzyskane w czasie Fazy 3 badania ENSEMBLE wykazały, że szczepionka jest dobrze tolerowana i wykazuje 67-procentową skuteczność u uczestników, którzy otrzymali szczepionkę w porównaniu z uczestnikami, którym podano placebo. 1 Początek ochrony obserwowano od 14 dnia i utrzymywał się 28 dni po szczepieniu. Dane wykazały również, że szczepionka była skuteczna w 85 proc. w zapobieganiu ciężkiej chorobie we wszystkich badanych regionach i wykazywała ochronę przed hospitalizacją i śmiercią związaną z COVID-19 począwszy od 28 dnia po szczepieniu.

Warto zaznaczyć, że jest to szczepionka jednodawkowa. Nie musi też być przechowywana w zamrażarce – można ją trzymać do trzech miesięcy w zwykłej lodówce.

Czytaj też:

Badanie: Brytyjski wariant koronawirusa o 30-70 proc. bardziej śmiertelny