Znów problemy z AstraZeneca. Firma dostarczy zaledwie 1/3 umownej liczby szczepionek

Jak pisze Reuters, z dokumentu udostępnionego urzędnikom Unii Europejskiej i datowanego na 10 marca wynika, że firma AstraZeneca spodziewa się obecnie dostarczyć Unii 30,1 mln dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi do końca marca i kolejne 20 mln w kwietniu. To zaledwie jedna trzecia umownych zobowiązań i spadek o 25 proc. w stosunku do zapewnień, złożonych w zeszłym miesiącu.

Agencja przypomina, że 25 lutego szef AstraZeneki Pascal Soriot obiecał Parlamentowi Europejskiemu, że jego firma spróbuje dostarczyć do UE 40 milionów dawek do końca marca. Z dokumentu wynika jednak, że już 24 lutego koncern oszacował prognozę dostaw do UE na 34 mln dawek w okresie od stycznia do konca marca, czyli znacznie poniżej 90 mln dawek, wcześniej zakontraktowanych. Rzecznik AstraZeneca odmówił komentarza w tej sprawie.

Reuters wyjaśnia, powołując się na anonimowe źródło w firmie AstraZeneca, że wzrost liczby dostarczanych do UE szczepionek, jakiego firma oczekiwała w pierwszym kwartale, nie nastąpił z powodu trudności w transporcie preparatu w globalnych łańcuchach dostaw.

Kwestie mniejszych dostaw nie są jedynym problemem firmy. Od 11 marca kolejne kraje Unii Europejskiej zaczęły rezygnować ze stosowania szczepionki AstraZeneki. Najpierw korzystanie z niej zawiesiła Dania, potem zrobiła to Norwegia. Według pierwszych doniesień na temat tej szczepionki, może ona powodować zakrzepy krwi.

Problemy z dostawami szczepionek AstraZeneca

„Widzę wysiłki, ale nie są one zadowalające. To jeszcze za mało, aby AstraZeneca mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań w pierwszym kwartale” – napisał w czwartek na Twitterze komisarz UE ds. przemysłu Thierry Breton. „Najwyższy czas, aby zarząd AstraZenecy wywiązał się ze swojej powierniczej odpowiedzialności i teraz zrobił wszystko, co konieczne, aby wypełnić swoje zobowiązania” – dodał.

Z dokumentu AstraZeneca wynika również, że firma spodziewa się w kwietniu dostarczyć do UE około 20 milionów dawek. Nie ma natomiast prognoz na maj i czerwiec.

Zgodnie z umową z UE AstraZeneca zobowiązała się do dostarczenia 27 krajom 180 milionów dawek w okresie od kwietnia do czerwca, co miało dawać łącznie 300 milionów dawek od grudnia. Jednak już na początku roku koncern zapowiedział, że w drugim kwartale będzie w stanie dostarczyć tylko 90 mln dawek, czyli połowę umownej liczby.

Kłopoty AstraZeneki w USA. „Nie została zatwierdzona”

Reuters pisze, że problemy AstraZeneki z realizacją umowy z UE miały być przynajmniej częściowo zrekompensowane dostawami ze Stanów Zjednoczonych, gdzie koncern ma swoje fabryki. Tymczasem Waszyngton zapowiedział Unii Europejskiej, że nie powinna spodziewać się w najbliższym czasie szczepionek tej firmy, wyprodukowanych w USA.

– Szczepionka nie została zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych, więc oczywiście nie możemy jej jeszcze sprzedawać w innych krajach – powiedziała Margaret Cekuta, dyrektorka w firmie lobbingowej Capitol Counsel. Wyjaśniła, że eksport szczepionki przed jej zatwierdzeniem przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) mógłby również spowodować potencjalne problemy z odpowiedzialnością.