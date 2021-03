Hiszpanie dołączają do Niemiec czy Włoch, wstrzymują szczepienia AstrąZeneką. WHO ma inne zdanie

Tylko w poniedziałek 15 marca szczepienia preparatami AstryZeneki wstrzymały: Niemcy, Włochy i Francja. Później do tego grona dołączyła także Hiszpania. Według informacji przekazanej przez hiszpańskie ministerstwo zdrowia spotkanie rady, w skład której wchodzi przedstawiciel ministerstwa zdrowia oraz reprezentanci służb sanitarnych poszczególnych regionów, zostało zwołane w poniedziałek w trybie pilnym.

Czytaj też:

Polska wycofa się ze szczepienia preparatem firmy AstraZeneca? Minister zdrowia: Zastanawiamy się

Hiszpania wstrzymuje stosowanie szczepionek AstraZeneki

Jak wyjaśniła podczas poniedziałkowej konferencji w Madrycie minister zdrowia Carolina Darias, decyzja o tymczasowym wstrzymaniu szczepień produktem AstraZeneca „została podjęta z powodu potrzeby zachowania środków ostrożności”.

Hiszpanie stosowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi produkowanej przez AstraZeneca wstrzymali na 15 dni. Negatywną opinię wobec decyzji o wstrzymaniu szczepień produktem AstraZeneca przedstawiła szefowa Hiszpańskiej Agencji ds. Leków (AEMPS) Maria Jesus Lamas. Jej zdaniem w dalszym ciągu nie potwierdzono, iż przyjmowanie szczepionek tego producenta ma związek z przypadkami zakrzepicy u osób szczepiących się przeciwko COVID-19.

WHO: podawanie szczepionki AstraZeneca powinno być kontynuowane

Mimo ostatnich decyzji państw Europy, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), dalej rekomenduje stosowanie szczepionki AstraZeneca. Główna specjalistka naukowa Światowej Organizacji Zdrowia Soumya Swaminathan powiedziała: – Nie chcemy, aby ludzie wpadali w panikę i na razie zalecamy, aby kraje kontynuowały szczepienia preparatem AstraZeneca. Jak dotąd nie znaleźliśmy związku między niepokojącymi zdarzeniami a szczepionką.

Jej zdaniem na tym etapie korzyści ze szczepienia przewyższają ryzyko związane z COVID-19. – Z tego, co widzieliśmy do tej pory we wstępnych danych, nie ma wzrostu liczby przypadków zdarzeń zakrzepowo-zatorowych – podkreśliła.

Które kraje wstrzymały szczepienia AstraZeneką? Lista

Wątpliwosci wokół preparatu AstryZeneki narastały stopniowo, od kilku dni. Jako pierwsze jej stosowanie wstrzymały kraje skandynawskie, Dania czy Norwegia.

Według stanu na 15 marca 2021 roku na zawieszenie podawania szczepionki AstraZeneca z powodu przypadków zakrzepów krwi u zaszczepionych zdecydowało się już kilkanaście krajów – Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Dania, Norwegia, Irlandia, Islandia, Holandia, Bułgaria, Słowenia, Tajlandia i Demokratyczna Republika Konga. Austria, Estonia, Łotwa, Litwa i Luksemburg zawiesiły stosowanie jednej konkretnej partii produktu AstraZeneca.