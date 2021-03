Tajemnicze 29 mln szczepionek we włoskiej fabryce AstraZeneca. „Część dla uboższych państw”

We włoskiej fabryce firmy AstraZeneca znajduje się 29 mln szczepionek, które według włoskich mediów były gotowe do wysłania do Wielkiej Brytanii. Do fabryki weszli włoscy karabinierzy, którzy zbadali sprawę. Koncern tłumaczy, że duża część tej partii miała trafić do ubogich krajów, pozostałe do krajów UE.

Dziennik „La Stampa" poinformował, że w fabryce na przedmieściach Rzymu znajduje się 29 milionów dawek szczepionki firmy AstraZeneca gotowych do wysłania do Wielkiej Brytanii. Natomiast Unia Europejska domaga się równowagi w dostawach. Odkrycia tego dokonano według gazety dzięki wizycie unijnego komisarza Thierry'ego Bretona w innej fabryce koncernu w Holandii. Komisarz, jak dodaje „La Stampa", zawiadomił o tym władze Włoch. Karabinierzy w fabryce firmy AstraZeneca Ansa podała następnie, że w sobotę Komisja Europejska poprosiła premiera Włoch Mario Draghiego o przeprowadzenie kontroli serii szczepionek przeciw COVID-19 w rzymskiej fabryce. Szef rządu zawiadomił o tym ministra zdrowia Roberto Speranzę, który wysłał tam specjalną jednostkę karabinierów do spraw ochrony zdrowia. Inspekcja została przeprowadzona w sobotę i niedzielę. Według agencji Ansa skontrolowane serie preparatu były przeznaczone dla Belgii. Koncern tłumaczy: Szczepionki dla Europy i ubogich krajów Koncern AstraZeneca oświadczył w środę, że 13 mln dawek jego szczepionki przeciw COVID-19, które znajdują się w rzymskiej fabryce, przeznaczone są na realizację globalnej inicjatywy COVAX na rzecz zapewnienia uboższym krajom dostępu do tego typu preparatów. W komunikacie rozpowszechnionym przez agencję Ansa koncern podkreślił, że „obecnie nie jest przewidziany eksport oprócz tego do krajów COVAX". „J est 13 milionów dawek szczepionki oczekujących na kontrolę jakości, by mogły zostać wysłane w ramach COVAX jako część naszego zobowiązania na rzecz dostarczenia milionów dawek do krajów o niskim dochodzie. Szczepionka została wyprodukowana poza UE i przywieziona do fabryki w Anagni, by tam rozlano ją do fiolek " – głosi oświadczenie. Pozostałe 16 milionów ma trafić do Europy po kontroli jakości, z czego 10 milionów ma być dostarczonych do UE w ostatnim tygodniu marca, a pozostałe w kwietniu. AstraZeneca: Medialne doniesienia były niedokładne AstraZeneca opisała też doniesienia mediów jako „niedokładne" „ Błędem jest opisywanie tego jako zapasu. Proces wytwarzania szczepionek jest bardzo złożony i czasochłonny. W szczególności dawki szczepionki muszą czekać na zatwierdzenie kontroli jakości po zakończeniu napełniania fiolek " – stwierdzono. W komunikacie podkreślono też, że Unia Europejska „w pełni popiera dostawy do krajów o niskim i średnim dochodzie poprzez COVAX".

