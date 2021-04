Zakrzepy krwi po szczepionce Johnson & Johnson? EMA rozpoczęła badania

Jak podała EMA, po szczepieniu tym preparatem zgłoszono dotąd cztery poważne przypadki wystąpienia zakrzepów krwi z niską liczbą płytek krwi. Jeden wystąpił w badaniach klinicznych, a trzy po podaniu szczepionki. Jeden z nich był śmiertelny. Szczepionka ta jest obecnie stosowana tylko w USA. W UE została dopuszczona do obrotu 11 marca 2021 r., jednak szczepienia z jej użyciem nie rozpoczęły się jeszcze w żadnym państwie unijnym. Ma to nastąpić w kwietniu.

EMA podała, że obecnie nie jest jasne, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy między szczepionką Johnson & Johnson a zakrzepami. Agencja bada te przypadki.

Cztery szczepionki dopuszczone do obrotu na terenie UE

To czwarta szczepionka, która została zatwierdzona w UE, po preparatach firm: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca. W celu zwiększenia produkcji szczepionki i zaspokojenia popytu na nią koncern Johnson & Johnson zawarł w ostatnich miesiącach umowy z laboratoriami w Europie, które będą uczestniczyć w końcowym procesie produkcji. Są to: Sanofi we Francji, Catalent we Włoszech i IDT Biologika w Niemczech.

Dzięki podpisaniu tych umów uproszczony zostanie proces produkcji i dystrybucji szczepionki. Obecnie bowiem produkowana w Lejdzie w Holandii substancja czynna preparatu musi być wysłana do USA, gdzie jest butelkowana i pakowana, ale tam podlega amerykańskiemu prawu, które ogranicza jej eksport.

UE złożyła zamówienie na 200 milionów dawek tej szczepionki z opcją na dodatkowe 200 mln. W połowie marca przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiadała, że kraje unijne powinny otrzymać w drugim kwartale br. około 55 milionów dawek preparatu. Amerykański koncern ze swojej strony nie podał do publicznej wiadomości dokładnego harmonogramu dostaw szczepionki do UE.

Szczepionka Johnson & Johnson

Opracowany przez Janssen Pharmaceutica, farmaceutyczną część koncernu Johnson & Johnson, preparat to jednodawkowa szczepionka wektorowa. By utrzymać swoje właściwości, powinna być przechowywana przez okres do dwóch lat w temperaturze minus 20 stopni Celsjusza, z czego przez co najmniej trzy miesiące może być przechowywana w temperaturze 2-8 st. C.

Podawana w zastrzyku domięśniowym szczepionka bazuje na niezdolnym do replikacji adenowirusie Ad26, służącym jako nośnik materiału genetycznego, pod wpływem którego organizm zaczyna wytwarzać białko wypustkowe (białko kolca, białko S) koronawirusa SARS-CoV-2. Następnie reagujące na białko wirusa ciało zaszczepionego człowieka zaczyna wytwarzać na niego odporność.

EMA w środę na konferencji prasowej poinformowała o występowaniu bardzo rzadkich przypadków zakrzepów krwi w połączeniu z niskim poziomem płytek krwi w ciągu 14 dni od szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Podkreśliła jednocześnie, że są to bardzo rzadkie przypadki, a korzyści ze stosowania szczepionki AstraZeneki w zapobieganiu COVID-19 przewyższają ryzyko działań niepożądanych.

