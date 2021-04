Amerykańskie agencje wzywają do wstrzymania szczepienia preparatem Johnson & Johnson

Zgodnie z informacjami „New York Times”, a także CNN, amerykańskie agencjeds. zdrowia: Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom oraz Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zalecają, by w USA wstrzymane zostały szczepienia preparatem firmy Johnson& Johnson.

Jak twierdzą agencje ds. zdrowia, w krótkim czasie w Stanach Zjednoczonych zgłoszono sześć przypadków rzadkich powikłań związanych z krzepnięciem krwi. Wszystkie przypadki wystąpiły u kobiet w wieku od 18 do 48 lat w okresie od 6 do 13 dni po zaaplikowaniu szczepienia. Agencje nalegają, by podczas wstrzymania szczepień preparatem wspomnianej firmy, dokładnie zbadać powikłania.

Jedna kobieta zmarła, druga jest w krytycznym stanie

„NYT” podaje, że jedna z kobiet, u której wykryto zakrzep nie przeżyła, z kolei druga trafiła do szpitala w krytycznym stanie. Decyzja agencji, jak podają media, to mocny sygnał do władz, które prawdopodobnie, idąc śladem zalecenia, wstrzymają czasowo podawanie szczepionki Johnson & Johnson.

Agencje podkreślają, że nie ma jeszcze jednoznacznych dowodów, że to właśnie szczepionka jest odpowiedzialna za wspomniane powikłania. Istnieje jednak niepokojąca koincydencja czasowa, która wymaga pilnego zbadania. Choć przypadki zakrzepów są rzadkie, agencje skupią się na odkryciu, co może być ewentualnym czynnikiem ryzyka przy podawaniu preparatu.

