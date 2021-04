Wyspa wolna od COVID-19? Grecja walczy o sezon turystyczny

Elafonisos to mała grecka wyspa, położona między półwyspem Peloponez a Kíthirą, w archipelagu Wysp Jońskich. Jej białe i piaszczyste plaże sprawiają, że jest miejscem, które chętnie odwiedzają turyści. Co rok odwiedza ją kilkaset tysięcy osób, ale ze względu na zagrożenie epidemiczne liczba ta w 2020 roku zdecydowanie się zmniejszyła, co odczuli przedsiębiorcy.

Grecja walczy o sezon turystyczny. Wyspa wolna od COVID-19?

Już w styczniu grecki rząd zapowiedział, że priorytetowe będzie uodpornienie, a co za tym idzie zaszczepienie, całej populacji mniejszych wysp. Wszystko po to, żeby w dobie wciąż trwającej pandemii koronawirusa, móc rozpocząć sezon turystyczny. Z aktualnych szacunków wynika, że 70 proc. mieszkańców Elafonisos ma zostać zaszczepionych przed połową maja.

Burmistrz Elafonisos Efi Liarou twierdzi, że takie działanie zapewni mieszkańcom „pewnego rodzaju tarczę” i dodaje, że „to bardzo ważny krok”, który wpłynie na to, że będzie można wystartować z sezonem turystycznym, a wyspa będzie postrzegana jako „wolna od COVID-19”.

