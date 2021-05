Przełom ws. szczepionek przeciw COVID-19. Jest porozumienie państw UE odnośnie patentów

Michel przyznał, że choć państwa UE opowiadają się za poszanowaniem własności intelektualnej, to popierają też to, aby w krótkim czasie usprawnić przez zawieszenie patentów na szczepionki przeciwko Covid-19 wytwarzanie tych preparatów na całym świecie. – Jesteśmy gotowi zaangażować się w tę kwestię w taki sposób, aby już wkrótce przedstawić konkretną propozycję – dodał Michel.

Morawiecki o kulisach szczytu w Porto

Uczestniczący w szczycie w Porto premier Mateusz Morawiecki powiedział na przedpołudniowym briefingu prasowym, że w piątek do późnych godzin nocnych odbywała się „bardzo gorąca debata” dotycząca szczepionek przeciw COVID-19, patentów na szczepionki oraz procesu szczepień w Europie.

– Cały czas kładziemy nacisk, aby tych szczepionek właśnie w Europie i dla mieszkańców UE było jak najwięcej. Ale też ta debata dotyczyła zniesienia, czy uwspólnotowienia patentów – relacjonował.

– Nam chodzi o to, ażeby firmy, które mają odpowiednie zdolności produkcyjne w Europie, w UE mogły rzeczywiście wykorzystywać te zdolności produkcyjne. Każdy miesiąc zwłoki bądź przyspieszenia w produkcji szczepionek dla Polski, dla Polaków, dla innych mieszkańców Unii, to miesiąc szybciej do całkowitego pozbycia się epidemii - podkreślił.

Premier zaznaczył, że wraz z rozwojem mocy produkcyjnych będzie można szybciej dostarczyć szczepionki również do innych krajów świata. Wskazywał, że należy zaszczepić przynajmniej 70-80 proc. populacji całego świata.

Różnice zdań ws. patentów na szczepionki

Przyznał jednocześnie, że w temacie patentów były różnice zdań. – Zdecydowanie opowiadałem się za tym, aby doszło do uwolnienia patentów, do uwspólnotowienia patentów, do wzmocnienia produkcji wszystkich szczepionek, które tylko mogą być w UE w bezpieczny sposób produkowane – zapewnił.

Celem nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej jest m.in. przyjęcie przez szefów państw i rządów tzw. Deklaracji z Porto. Ponadto planowane są dyskusje na temat walki z pandemią COVID-19, relacji z Indiami oraz sytuacji w regionie Indo-Pacyfiku.